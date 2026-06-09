Cinayet dosyası 4 yıl sonra tekrar açıldı: Sanığın kızının çizdiği bıçak resmi ele verdi!

Erzurum’da 4 yıl önce tatil için geldiği memleketinde arabasında bıçaklanarak öldürülen Muhammed Kılıç’ın cinayet dosyası yeniden açıldı. O dönem adli kontrolle serbest kalan İ.Ş. hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianameye, şüphelinin kaybettiğini söylediği bıçağın, kızı tarafından çizilen resmi de delil olarak girdi.

TATİL İÇİN GELDİĞİ MEMLEKETİNDE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, 10 Temmuz 2022’de saat 00.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Dadaşlar Caddesi’nde yaşandı. Belçika plakalı bir otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz duran birini görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, bıçakla boğazı kesilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin, Belçika'da yaşayan ve tatil için Erzurum'a gelen Muhammed Kılıç olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ İLK BAŞTA ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Muhammed Kılıç'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Ş., sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O dönem yapılan çalışmalardan net bir sonuç elde edilemedi.

4 YIL SONRA DOSYA YENİDEN AÇILDI

Cumhuriyet savcılığı, 4 yıl sonra dosyayı yeniden ele aldı. Adli Tıp raporları, kamera kayıtları, tanık ifadeleri ve olay yeri tutanakları tekrar incelenerek bir iddianame hazırlandı. İddianameye göre olay günü Muhammed Kılıç, M.Ş.’nin evine gitmişti. Evde İ.Ş., U.C., M.K., T.İ., O.D., L.A., P.Ö., M.T. ve Y.K. de bulunuyordu. Evdeki kişilerin çoğunun uyuşturucu etkisinde olduğu, bu yüzden eve giriş çıkış saatlerinin net belirlenemediği kayıtlara geçti.

İfadelere göre, Muhammed Kılıç ile İ.Ş. uyuşturucu almak için M.K.’ye para verdi ancak M.K. geri dönmeyince ikisi de çok öfkelendi. Tanık Y.K., olay günü İ.Ş.’nin çok gergin olduğunu ve nedenini sorduğunda da kendisiyle tartıştığını söyledi.

GÜVENLİK KAMERALARI VE AKRABASININ İFADESİ ŞÜPHEYİ ARTIRDI

İddianamede, olaydan yaklaşık 15 dakika sonra İ.Ş.’nin Keresteciler Caddesi ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi kesiminde tren raylarından geçerek yürüdüğünün güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi.

Kamera görüntülerinde şüphelinin sağa sola el kol hareketleri yaptığı, sendeleyerek yürüdüğü ve ayakta durmakta zorluk çektiği kaydedildi.

"SAĞA SOLA EL KOL HAREKETLERİ YAPIYORDU"

Olay gecesi araçla giderken şüpheli İ.Ş.’yi demir yolu civarında gördüğünü belirten akrabası C.Ş. ifadesinde, şunları söyledi:

Sağa sola el kol hareketleri yapıyor, kendi kendine konuşuyordu. Biz aracın içerisindeydik ne dediğini duymadık. Üzerinde koyu renk penye vardı. Kıyafetleri dağınık ve bakımsızdı. Birileriyle konuşuyormuş gibi yürüyordu. Bu saatte nereden geliyor diye kendi aramızda konuştuk.

C.Ş.’nin ifadesi üzerine yeniden incelenen KGYS kayıtlarında, görüntülerdeki beyaz otomobilin C.Ş.’nin kullandığı araç olduğu tespit edildi.

MEZARLIĞIN ÇEVRESİNDE GÖRÜNTÜLENDİ, TEDİRGİN HAREKETLER SERGİLEDİ

Dosyada ayrıca olay gecesi saat 03.30 sıralarında İ.Ş.’nin Ali Paşa Mezarlığı çevresinde görüntülendiği, Topdağı Caddesi’ne doğru bakarak tedirgin hareketler sergilediği ve bir süre ağaçların altında bekledikten sonra bölgeden ayrıldığının kamera kayıtlarına yansıdığı bilgisine de yer verildi.

EŞİ: ŞEYTANLARIN KENDİSİNİ TAKİP ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜRDÜ

İddianamede, şüphelinin eşi L.Ş.’nin ifadesine de yer verildi. L.Ş., eşinin yaklaşık 2 yıldır uyuşturucu kullandığını, uyuşturucu kullanmadığında kendi halinde, melek gibi bir insan olduğunu, ancak madde etkisindeyken sürekli takip edildiğini düşündüğünü, kendi kendine konuştuğunu ve paranoyak tavırlar sergilediğini anlattı.

L.Ş., “Sürekli birilerinin kendisini izlediğini söylerdi. Polislerin ve şeytanların kendisini takip ettiğini düşünürdü" dedi.

EN ÖNEMLİ DELİL: KIZININ ÇİZDİĞİ BIÇAK RESMİ OLDU

Dosyanın yeniden açılmasına neden olan en önemli delillerden birinin de İ.Ş.’nin kızının çizdiği bıçak resmi oldu. İddianamede, İ.Ş.’nin sürekli yanında taşıdığı öne sürülen ve olay sonrası kaybettiğini belirttiği bıçağın, kızı tarafından çizildiği kaydedildi.

Çizimdeki bıçağın bir tarafının testere ağzı şeklinde tırtıklı, diğer tarafının keskin olduğu, sap kısmının siyah bantla sarıldığı, metal renkli ve küt uçlu olduğu belirtildi. Erzurum Adli Tıp Kurumu’nun raporunda da Muhammed Kılıç’ın vücudundaki öldürücü yaranın tek tarafı keskin, diğer tarafı tırtıklı bir bıçakla oluşmuş olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, göğüs bölgesindeki bıçak darbesinin sağ köprücük kemiği ile birinci kaburgayı kırdığı, sağ akciğerde yaralanma oluşturduğu ve tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

CİNAYET BÜRO EKİPLERİNDEN KAMERALI VE YÜRÜYÜŞLÜ CANLANDIRMA

Dönemin Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin soruşturma kapsamında olay gecesine ilişkin özel canlandırma çalışmaları yaptığı da iddianamede yer aldı.

Polis ekipleri, Muhammed Kılıç’ın kullandığı füme renkli otomobile benzer aynı model ve renkte araç temin etti. Araç içerisine maktul ve şüphelinin fiziki özelliklerine benzer kişiler oturtularak olay gecesindeki kamera açıları yeniden analiz edildi.

Yapılan incelemelerde, olay günü elde edilen görüntülerde araç sürücüsü dahil araç içerisinde kimsenin seçilemediği, bu nedenle İ.Ş.’nin olay sırasında araçta bulunmuş olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI UYGULAMALI İNCELENDİ

Soruşturma dosyasında, İ.Ş.’nin olay sonrası yürüdüğünü iddia ettiği güzergah üzerinde de uygulamalı çalışma yapıldığı belirtildi. Polis ekipleri, şüphelinin fiziki özelliklerine benzer bir kişiyle olay yerinden hemzemin geçide kadar yürüyüş temposu ve süre hesabı yaptı.

Güvenlik kameralarının görüş açıları harita üzerinde tek tek işaretlenirken, şüphelinin geçtiğini söylediği bazı noktalarda hiçbir görüntüsüne rastlanmadığı ifade edildi.

Cumhuriyet savcılığı, Adli Tıp raporları, kamera kayıtları, tanık ifadeleri ve olay yeri inceleme tutanaklarının birlikte değerlendirildiğinde Muhammed Kılıç’ın araç içerisinde güçlü kuvvetli biriyle boğuşma yaşadığının değerlendirildiğini belirtti.

Adli Tıp raporunda, vücuttaki kesici-delici alet yaralarının bir tarafı keskin diğer tarafı tırtıklı bir bıçakla oluşmuş olabileceği yönünde değerlendirme yapıldığı, maktulün kıyafetlerinde bulunan çok sayıdaki kesik ve yırtığın da benzer özellikteki bir bıçaktan kaynaklanabileceğinin belirtildiği aktarıldı.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Savcılık, şüpheli İ.Ş.’nin yanında sürekli taşıdığı öne sürülen ve çocuğunun çizdiği resimde tarif edilen bıçak ile Adli Tıp bulgularının örtüştüğünü, olay sonrası kıyafetlerini değiştirdiğini, yürüyüş güzergahına ilişkin ifadelerinin kamera kayıtlarıyla çeliştiğini ve tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde Muhammed Kılıç’ı araç içerisinde çıkan kavga sonrası bıçaklayarak öldürdüğüne yönelik yeterli şüphe oluştuğunu belirterek "Kasten öldürme" suçundan yargılanarak müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

İddianame Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İ.Ş.’nin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak. (DHA)