İki dev gemi Bodrum'a yanaştı: Sıradaki durak Kuşadası!
Muğla’nın Bodrum ilçesine yanaşan Marella Discovery ve Emerald Azzurra isimli iki dev gemi, toplam 1860 yolcuyu şehre getirdi. Emerald Azzurra'nın bir sonraki durağının ise Kuşadası Limanı olacağı öğrenildi.
Malta bayraklı 264 metre uzunluğundaki Marella Discovery gemisi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.
Santorini Limanı'ndan gelen gemide çoğu İngiliz 1783 yolcu ile 733 personel bulunuyor.
Mikanos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Bodrum'a çeviren Bahama bayraklı 110 metrelik Emerald Azzurra kruvaziyerinde ise çoğu ABD'li 77 yolcu ile 75 personel yer alıyor.
SIRADAKİ DURAK KUŞADASI
Gemilerden inen turistler, gümrük işlemlerini tamamladıktan sonra tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek için limandan ayrıldı.
Akşam ilçeden demir alacak "Marella Discovery"in bir sonraki durağının Heraklion, Emerald Azzurra'nın ise Kuşadası Limanı olacağı öğrenildi.
