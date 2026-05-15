225 bin tonluk dev gemi suya indirildi: Rotası belli oldu

Çin'de yeni nesil konteyner gemisini suya indirildi. Nantong kentindeki tersanelerde tamamlanan “OOCL Wisdom” isimli dev gemi, sahip olduğu boyutlar ve çevreci teknolojilerle dünyanın en büyük konteyner gemileri arasına adını yazdırdı.

Yaklaşık 400 metre uzunluğa sahip olan gemi, neredeyse dört futbol sahasını yan yana aşacak büyüklüğünde olduğu belirtildi. 225 bin ton ağırlığındaki OOCL Wisdom, 24 binden fazla konteyner taşıma kapasitesi sayesinde küresel lojistikte yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Dev gemiyi benzerlerinden ayıran en önemli özellik ise çevre dostu yakıt sistemi oldu. Çift yakıt teknolojisiyle çalışan gemi, metanol kullanımına uygun motor yapısıyla karbon emisyonlarını büyük ölçüde azaltabiliyor. Uzmanlara göre bu sistem, geleneksel yakıt kullanan gemilere kıyasla çevreye verilen zararı yüzde 95’e kadar düşürdüğü öne sürüldü.

ROTASI BELLİ OLDU

Tek seferde uzun mesafeleri kat edebilecek şekilde tasarlanan OOCL Wisdom’ın özellikle Asya-Avrupa hattında aktif görev yapması planlanıyor. Şanghay ile Hamburg arasındaki yoğun ticaret rotasında çalışacak geminin, yük taşımacılığında maliyetleri azaltması ve teslimat süreçlerini hızlandırması bekleniyor.

Projeye toplamda 1,68 milyar dolarlık yatırım yapıldığı belirtilirken, OOCL Wisdom’ın aynı seride üretilecek yedi kardeş geminin ilki olduğu açıklandı. Yeni nesil gemilerin önümüzdeki iki yıl içinde filoya katılması hedeflendiği ifade edildi.