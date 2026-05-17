İki çocuk ortalığı ateşe verdi: Fenerbahçeliler Derneği küle döndü

Bursa İnegöl'de Fenerbahçeliler Derneği'nin bulunduğu pasaja giren iki çocuk dernekte yangın çıkarıp olay yerinden kaçtı. Derneğin küle döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fenerbahçeliler Derneği'nin bulunduğu pasaja giren iki çocuk, dernek bahçesindeki sandalye ve masaları çakmakla tutuşturup kaçtı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Cuma Mahallesi Elektrik Sokak'ta bulunan dernekte çıkan yangını gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ KÜLE DÖNDÜ

Yangın sonucu dernek binasında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İki çocuğun yangın çıkardığı ve alevlerin derneği sardığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ORTALIĞI ATEŞE VERİP KAÇAN ÇOCUKLAR ARANIYOR

Polis ekipleri, yangını çıkarıp olay yerinden kaçan iki çocuğu yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bursa Yangın Fenerbahçe İtfaiye
