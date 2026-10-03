İBB duyurdu: Sınava girenlere bedava olacak!
İstanbul'da pazar günü düzenlenecek KPSS maratonu öncesi adayları ve görevlileri ilgilendiren kritik karar alındı.
İstanbul'da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek Kamu Personeli Seçme Sınavı için ücretsiz ulaşım kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım İstanbul, sınava katılacak adayların ve görevlilerin entegre toplu taşıma araçlarından bedelsiz faydalanacağını duyurdu.
4 Ekim Pazar günü yapılacak olan “Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS)” girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacaktır.— Ulaşım İstanbul (@ulasimistanbul) October 3, 2026
Sınava girecek adaylara başarılar dileriz.@ietttr… pic.twitter.com/m4j4Hwi6Sw
BELGEYİ GÖSTEREN BİNECEK
Alınan karar doğrultusunda sınav günü yola çıkacak öğrenciler ve öğretim görevlileri sadece sınav belgelerini göstererek turnikelerden geçiş yapabilecek. Ücretsiz seyahat hakkı sınav başlangıcının 2 saat öncesinden devreye girecek ve sınav bitiminin 2 saat sonrasına kadar geçerliliğini koruyacak.
Milyonlarca kişinin ter dökeceği sınav öncesinde ulaşım yoğunluğunun önüne geçmeyi hedefleyen yetkililer İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları seferlerinin uygulamaya dahil olduğunu belirtti. Resmi hesaplardan paylaşılan duyurunun sonunda hafta sonu sınava girecek tüm vatandaşlara ve gözetmenlere başarı dilekleri iletildi.