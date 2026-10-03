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Halk TV Türkiye İBB duyurdu: Sınava girenlere bedava olacak!

İBB duyurdu: Sınava girenlere bedava olacak!

İstanbul'da pazar günü düzenlenecek KPSS maratonu öncesi adayları ve görevlileri ilgilendiren kritik karar alındı.

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İBB duyurdu: Sınava girenlere bedava olacak!

İstanbul'da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek Kamu Personeli Seçme Sınavı için ücretsiz ulaşım kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım İstanbul, sınava katılacak adayların ve görevlilerin entegre toplu taşıma araçlarından bedelsiz faydalanacağını duyurdu.

BELGEYİ GÖSTEREN BİNECEK

Alınan karar doğrultusunda sınav günü yola çıkacak öğrenciler ve öğretim görevlileri sadece sınav belgelerini göstererek turnikelerden geçiş yapabilecek. Ücretsiz seyahat hakkı sınav başlangıcının 2 saat öncesinden devreye girecek ve sınav bitiminin 2 saat sonrasına kadar geçerliliğini koruyacak.

İBB duyurdu: Sınava girenlere bedava olacak! - Resim : 1

Milyonlarca kişinin ter dökeceği sınav öncesinde ulaşım yoğunluğunun önüne geçmeyi hedefleyen yetkililer İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları seferlerinin uygulamaya dahil olduğunu belirtti. Resmi hesaplardan paylaşılan duyurunun sonunda hafta sonu sınava girecek tüm vatandaşlara ve gözetmenlere başarı dilekleri iletildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi KPSS
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