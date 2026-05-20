İBB davasında 40. gün: Duruşmayı izlemek için Avrupa'dan heyet geldi
İBB davası, 40’ıncı gün Silivri’de, Kültür A.Ş.’nin tutuklu eski genel müdürü Serdar Taşkın’ın savunmasıyla başladı. Duruşmayı, Avrupa Yeşiller Partisi’nden bir heyet de 8 milletvekiliyle yerinde takip ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerine yönelik "kurgusal ihale" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla yürütülen davanın 40’ıncı duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülüyor.
Aralarında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu davada sanık savunmaları, uluslararası gözlemcilerin de takibi ile devam ediyor.
Halk TV Muhabiri Gamze Altunay, gelişmeleri Silivri'den aktarıyor...
"HERKESE AÇIK İHALEYİ KAZANDIM"
Serdal Taşkın, herkesin katılımına açık ihaleyi Kültür A.Ş.'nin 61 milyon TL ile kazandığını söyledi.
Taşkın, ihaleyi 1 ay sonra 66 milyon 666 bin TL bir bedelle alt işletmeye vererek, yıllık 6 milyon 666 bin TL, dönemin dolar kuruyla yaklaşık 1 milyon dolar kâr elde edildiğini belirtti.
"SUÇLAMALAR SAVCILIK SORGUSUNDA SORULMADI"
Serdar Taşkın, savcılık sorgusunda isnat edilen eylemler hakkında hiçbir soru sorulmadığını söyledi.
23 Mart 2025'te tutuklandığını belirten Taşkın, 14 ay sonra dahi hakkında hiçbir somut delilin olmadığını vurguladı.
SERDAL TAŞKIN SAVUNMAYA BAŞLADI
Sanıklar, avukatları, gazeteciler, izleyiciler ve mahkeme heyeti yerini aldı. 11. haftasına giren İBB Davası’nın 40. günü başladı. Davada, "Savcılık tarafından yönlendirildim" diyerek etkin pişmanlık ifadesini geri çeken Murat Kapki'nin son avukatı savunma yapmaktan vazgeçti.
Duruşma, Kültür A.Ş.’nin tutuklu eski genel müdürü Serdal Taşkın’ın savunmasıyla başladı.
Duruşma programı kapsamında, daha önce "etkin pişmanlık" beyanlarından vazgeçen ve savcılık tarafından yönlendirildiğini iddia eden iş insanı Murat Kapki'nin son avukatının savunması alınacaktı ancak avukatı savunma yapmadı.
Kapki, bir önceki celsede kendisinden "soruşturma takibi" adı altında 100 bin dolar istendiğini öne sürmüş ve dosyası bu dava ile birleştirilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'den özür dileyerek, "Sizinle ilgili hiçbir şey bilmiyorum, hakkınızı helal edin" ifadelerini kullanmıştı.
NECATİ ÖZKAN'IN CEZAEVİNDE İKİNCİ DOĞUM GÜNÜ
Davanın tutuklu sanıklarından olan ve İmamoğlu’nun kampanya direktörlüğünü yürüten Necati Özkan, cezaevindeki ikinci doğum gününü duruşma salonunda karşılıyor. 414 sanıklı dev davanın seyrine ilişkin teknik ve hukuki incelemeler sürdürülüyor.
ALMANLAR DURUŞMAYI İZLİYOR
Davanın 40’ıncı gün oturumuna uluslararası kamuoyundan da ilgi yoğun oldu. Avrupa Yeşiller Partisi (GYP) Eş Başkanı Vula Tsetsi ve Komite Üyesi Joanna Kaminska başkanlığındaki üst düzey bir heyet, duruşmayı takip etmek üzere Silivri’ye geldi.
Aralarında Almanya’dan 8 milletvekilinin de bulunduğu heyetin, sabah oturumunun ardından öğle arasında cezaevi otoparkında basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.
İMAMOĞLU: "MANEVİ SIKIŞMIŞLIĞIN SONUCUYDU"
Duruşmanın açılışında söz alan Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta mahkeme salonunda yaşanan tartışmalı anlara değindi. Aileler üzerinden yürütülen sürecin kendisini duygusal olarak yıprattığını ifade eden İmamoğlu, sergilediği tutuma ilişkin şunları söyledi:
“Belki tonum yüksekti, belki sizi rahatsız etti. Ancak aile mesele olunca insanın hassasiyeti değişiyor. O an yaşadığım tepki, manevi sıkışmışlığın ve boğulma hissinin sonucuydu.”
39. CELSEDE NE OLMUŞTU?
İBB davasının 39. celsesinde daha önce "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanan ancak yargılama aşamasında savcılık tarafından yönlendirildiğini iddia ederek bu beyanlarından vazgeçen Murat Kapki’ye ek savunma süresi tanındı. Kapki, önceki celsede yaptığı açıklamalarda, 2024 yılının Ekim ayında Çetin Ayaz isimli bir şahsın kendisine gelerek şirketleri hakkındaki gizli soruşturmadan bahsettiğini ve Ocak ayında bu süreci takip etmek karşılığında 100 bin dolar talep ettiğini öne sürdü. Bu iddiaları ifadesinde dile getirmesine rağmen Çetin Ayaz’a konunun sorulmadığını belirten Kapki, davası İBB dosyasıyla birleştirilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e yönelik ise "Sizinle ilgili hiçbir şey bilmiyorum, hakkınızı helal edin" diyerek önceki suçlamalarını reddetti.
Duruşmada söz alan Ekrem İmamoğlu ise geçen hafta mahkeme salonunda yaşanan gerginliğe dair açıklamalarda bulundu. Ailevi meselelerin dahil edildiği bir süreçten geçmenin kendisini duygusal olarak yıprattığını ifade eden İmamoğlu, sergilediği tutuma ilişkin, "Belki tonum yüksekti, belki sizi rahatsız etti. Ancak konu aile olunca insanın hassasiyeti değişiyor. O anki tepkim, üzerimde hissettiğim manevi sıkışmışlık ve boğulma hissinin bir dışavurumuuydu" şeklinde konuştu.