İBB davasında 40. gün: Duruşmayı izlemek için Avrupa'dan heyet geldi

İBB davasının 39. celsesinde daha önce "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanan ancak yargılama aşamasında savcılık tarafından yönlendirildiğini iddia ederek bu beyanlarından vazgeçen Murat Kapki’ye ek savunma süresi tanındı. Kapki, önceki celsede yaptığı açıklamalarda, 2024 yılının Ekim ayında Çetin Ayaz isimli bir şahsın kendisine gelerek şirketleri hakkındaki gizli soruşturmadan bahsettiğini ve Ocak ayında bu süreci takip etmek karşılığında 100 bin dolar talep ettiğini öne sürdü. Bu iddiaları ifadesinde dile getirmesine rağmen Çetin Ayaz’a konunun sorulmadığını belirten Kapki, davası İBB dosyasıyla birleştirilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e yönelik ise "Sizinle ilgili hiçbir şey bilmiyorum, hakkınızı helal edin" diyerek önceki suçlamalarını reddetti.

Duruşmada söz alan Ekrem İmamoğlu ise geçen hafta mahkeme salonunda yaşanan gerginliğe dair açıklamalarda bulundu. Ailevi meselelerin dahil edildiği bir süreçten geçmenin kendisini duygusal olarak yıprattığını ifade eden İmamoğlu, sergilediği tutuma ilişkin, "Belki tonum yüksekti, belki sizi rahatsız etti. Ancak konu aile olunca insanın hassasiyeti değişiyor. O anki tepkim, üzerimde hissettiğim manevi sıkışmışlık ve boğulma hissinin bir dışavurumuuydu" şeklinde konuştu.