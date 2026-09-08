Hukuk bürolarındaki "panel" skandalında 27 avukat serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

SAVCILIKTAKİ İFADELER TAMAMLANDI

Savcılıkta ifadeleri alınan 27'si avukat 31 şüpheli, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Mahkeme, tüm şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma yükümlülüğü getirildi.

DÖRT ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört şüphelinin ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada, vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesinin asla kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı. Gürlek, bazı hukuk bürolarının vatandaşları "borcunuz yasal takibe düştü", "uzlaşma sürecini kaçırdınız", "hakkınızda haciz işlemi başlatıldı" gibi gerçeğe aykırı ifadelerle mağdur ettiğini belirtmişti.

Soruşturmanın ilk aşamasında yasa dışı sistemi kuran ve işleten 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldığı, ardından soruşturmanın genişletildiği ve yasa dışı panel sistemini kullandığına dair somut deliller elde edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.