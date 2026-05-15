Hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş memleketine uğurlandı

Bayburt'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Emrah Türkoğlu için tören düzenlendi. 33 yaşında hayatını kaybeden Türkoğlu, törenin ardından memleketi Erzurum'a uğurlandı.

Bayburt Demirözü İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Uzman Çavuş Emrah Türkoğlu, evinde kalp krizi geçirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla 33 yaşındaki Türkoğlu, Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Jandarma Uzman Çavuş Emrah Türkoğlu kurtarılamadı.

HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, Türkoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından okunan duanın ardından evli ve bir çocuk babası Türkoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Erzurum'a uğurlandı.

Törene; Türkoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkan Vekili Mustafa Akbaş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Aslan, Emniyet Müdürü Barış Erkol, kurum temsilcileri ve silah arkadaşları katıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
