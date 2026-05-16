Havaalanı işletme izinlerinde yeni karar: Geçici süre 12 aya çıkarıldı!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından düzenlenen "Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, havalimanı işletme izin süreçlerinde önemli bir esneklik sağlandı.

BAKAN ONAYIYLA 1 DEFAYA MAHSUS İŞLETME İZNİ

Yeni yönetmeliğe göre, genele açık veya ticari amaçla havaalanı işletmek amacıyla başvuran gerçek ve tüzel kişilere kolaylık tanınacak. İşletmecilerin, meydanın uçuş emniyeti standartlarına uygun olduğunu taahhüt eden resmi yazısı üzerine SHGM ekipleri yerinde bir ön denetim gerçekleştirecek.

Bu denetimin olumlu sonuçlanması halinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın onayıyla, sertifika alma şartı aranmaksızın havaalanının işletilmesine müsaade edilebilecek. Bir defaya mahsus olarak verilecek bu geçici izin süresi en fazla 12 ay olarak uygulanacak.

SÜRE 2 KATINA ÇIKTI

Gerçekleştirilen bu mevzuat değişikliğiyle, havalimanı yatırımcılarına tanınan hazırlık ve uyum süresi uzatılmış oldu. Söz konusu geçici işletme izni, eski yönetmelik hükümlerinde en fazla 6 ay olarak sınırlandırılmıştı. Son düzenleme sayesinde bu süre iki katına çıkarılarak 1 yıla yükseltildi. (AA)