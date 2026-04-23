işte havaalanında kırmızı alarm verdiren o eşya!

Bu zararsız eşya hiçbir havayolu şirketi tarafından yasaklanmamıştır ve birçok kişi onu el bagajına koymaktadır ancak şekli havaalanı güvenlik kontrollerinde uyarı işaretlerine yol açabilir ve kuyruklarda gecikmelere neden olabilir.

Havaalanı güvenliği, hava yolculuğunun en kötü kısımlarından biridir; bu yüzden nihayet sıranın başına geldiğinizde, ilerlemenizi daha da yavaşlatacak hiçbir şey istemezsiniz.

UÇAĞA GEÇ KALMANIZIN SEBEBİ CEBİNİZDE OLABİLİR

Çantanızı konveyör bandına koyduğunuzda, daha önemli işlere odaklanabilmeniz için (örneğin gümrüksüz satış mağazasında gezinmek gibi) hızlıca geçmesini istersiniz. Çantanızın tarayıcıda takılıp kalması veya daha da kötüsü, elle incelenmek üzere utanç verici bir duruma düşürülmesi gibi korkunç bir hissi kimse yaşamak istemez. Ancak birçok yolcu, zararsız bir nesnenin şeklinin havaalanı personelinde şüphe uyandırabileceği ve bu nedenle tarayıcılardan geçmelerini engelleyebileceğinin farkında değil.

Eğer internet bağlantısının zayıf olduğu bir yere tatile gidiyorsanız veya akşamları eğlenceli bir şeyler yapmak istiyorsanız, yanınıza bir deste iskambil kartı, UNO veya başka bir kart oyunu almayı düşünebilirsiniz.

POKÉMON KARTLARINDAN TERÖR ŞÜPHESİNE:

Pokémon gibi koleksiyon kartları da son yıllarda büyük bir canlanma yaşadı ve bazı insanlar tatilde fal bakabilmek için yanlarında tarot kartı bile taşıyor. Ancak, koleksiyonluk olsun, herhangi bir kart setini yanınızda taşımak güvenlik sorununa yol açabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde havaalanı güvenliğini sağlayan Ulaşım Güvenliği İdaresi'nin (TSA) bir sözcüsü, Travel and Leisure'a yaptığı açıklamada, özellikle koleksiyon kartları gibi değerli eşyalar için biletlerin el bagajında ​​taşınmasının tavsiye edildiğini belirtti.

TSA'den Ian Cava, kartların şeklinin ek kontrolleri tetikleyebileceğini ve içinde bir şey saklıymış gibi görünmesine neden olabileceğini açıkladı.

"Kartlar ve oyun kartları, paketlenme şekilleri ve yoğunlukları nedeniyle bazen ek kontrolleri tetikleyebilir. Desteler, klasörler veya sıralı panolar gibi öğeler sıkıca üst üste istiflendiğinde, X-ışını cihazının görevlilerin bunların içinde veya çevresinde gizlenmiş yasaklı öğeler olup olmadığını doğrulamalarını zorlaştırabileceği belirtiliyor".

Ian'ın tavsiyesi, yolcuların kartlarını el bagajlarından çıkarıp cep telefonları gibi eşyalarıyla birlikte çantalarının yanındaki bir çekmeceye koymalarıdır.

"Bu, süreci hızlandırmaya ve gecikme olasılığını azaltmaya yardımcı olur" diye iddia etti.

Ancak, biletler tarayıcıda hala net bir şekilde görünmüyorsa, havaalanı güvenlik görevlilerinin fiziksel bir inceleme yapması gerekirse endişelenmeyin. Çok sayıda ve büyük bilet koleksiyonuna sahip yolcular, güvenlik taraması için ekstra zaman ayırmalıdır.

