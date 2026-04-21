5. kattan sarkıtılan şarj kablosu sosyal medyayı salladı!

﻿Halka açık şarj ağı yetersiz olduğunda ve evde şarj istasyonu kurmak mümkün olmadığında, elektrikli otomobilin bataryasını şarj etmek sinir bozucu bir hal alabilir.

Son günlerde internette dolaşan viral videonun da vurguladığı gibi, yaratıcılık her zaman çözümler sunar...Bu örnekte olduğu gibi arabanızı evinizin, apartmanın 5. katında bulunan prizine takmanız gerekse bile...

Az önce anlattığımız olay Portekiz'de geçiyor ve aldığı 1,4 milyon beğeniye bakılırsa, sürücünün "patentli" uygulaması muhtemelen birçok internet kullanıcısını, yaratıcılığından ziyade, herkesin düşündüğü ama kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir şeyi uygulamaya koyma cüretkarlığı nedeniyle etkiliyor.

Video, X adlı platformda şu başlıkla paylaşıldı: "Beşinci katta, garajı olmayan bir dairede yaşarken elektrikli araba sahibi olamayacağınızı kim söylüyor? Şarj kablosunu sokağa fırlatarak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdığını düşünüyorum."

Bu, böyle bir olaya ilk kez şahit olduğumuz bir durum değil elbette. Bu özel durum, başka bir şekilde ücretlendirme yapamayan ve bu çözüme başvurmak zorunda kalan birçok sürücünün standart bir taktiğidir. Ancak bu yöntem yalnızca uygunsuz değil, aynı zamanda tehlikelidir çünkü bir yaya tökezleyip genellikle kaldırımda bulunan kabloya çarpabilir.

Şarj işlemi ya halka açık şarj istasyonlarında ya da kapalı otopark veya apartmanımızın /bodrum katı gibi özel bir alanda yapılmalıdır.