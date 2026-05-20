Hava il il saat saat dönecek: Kuvvetli sağanak yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri ve paylaşılan saatlik hava tahmin haritaları, Türkiye genelinde çok sert bir hava değişiminin yaşanacağını ortaya koydu. Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı hariç tüm yurdun sağanak yağışa teslim olacağı tahmin edilirken, uzmanlar özellikle öğle ve akşam saatleri için "çok kuvvetli" ve "şiddetli" yağış uyarısında bulundu.

HAVA İL İL SAAT SAAT DEĞİŞECEK

Meteoroloji tarafından paylaşılan saatlik tahmin haritalarına göre (20-21 Mayıs), yağışlı sistemin yurdu nasıl gezeceği şöyle detaylandırıldı:

20 Mayıs Çarşamba Sabah (06:00-12:00): Yağışlar ilk olarak Trakya, Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısından giriş yapacak. Bu saatlerde özellikle Marmara ve Ege'nin iç kesimlerinde bulutlar yoğunlaşacak.

20 Mayıs Çarşamba Öğle (12:00-18:00): Yağışlı kütle en geniş yayılımına bu saatlerde ulaşacak. Yurdun neredeyse tamamında (Karadeniz'in bir kısmı hariç) gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Haritada iç bölgelerin tamamı "Kuvvetli Yağış" etiketiyle işaretlendi.

20 Mayıs Çarşamba Akşam (18:00-24:00): Yağışlar yurdun doğusuna doğru kaymaya devam ederken, Trakya üzerinden yeni bir yağış dalgası daha etkili olacak. Bu saatlerde Güneydoğu Anadolu'nun batısında rüzgarın şiddetini artırarak 40-60 km/s hıza ulaşması bekleniyor.

21 Mayıs Perşembe Gece (00:00-06:00): Gece yarısından sonra yağmur bulutları yurdun en doğu uçları ile Marmara'nın kuzeyine çekilerek etkisini sürdürecek.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞACAK

MGM'nin günlük raporuna göre yağışların şiddeti bazı bölgelerde hayati risk oluşturacak seviyeye çıkacak. Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş’ın batısında yağışların "çok kuvvetli" ve yer yer "şiddetli" olacağı uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği, diğer yerlerde ise normaller civarında kalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batıda kuzeyli, doğuda ise güneyli yönlerden eseceği; özellikle öğle saatlerinden sonra fırtınanın ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı vatandaşların gün boyu tedbirli olmasını istedi.

İl il hava durumu raporu ise şu şekilde:

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Osmaniye, Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olmak üzere çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, kuvvetli, Kuzey ve doğu kesimleri yerel çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Samsun'un batısı dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra iç ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan, doğusu öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Güney Ege yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusu güneybatıdan 4 ila 6, batısı 5 ila 7, Antalya Körfezi 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinde güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: kuzey ve doğulu yönlerden 2 ila 4, Dalga: 0,1 ila 0,5 m, Görüş: İyi.