Planları iptal ettirecek açıklama geldi: İstanbul'u günlerce esir alacak

AKOM’dan yapılan açıklamada, hafta boyunca İstanbul'da havanın çoğunlukla parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı belirtildi. Bugün gün içinde en yüksek 25°C'yi bulan sıcaklıkların, yarından itibaren hissedilir derecede azalarak 18-22°C aralığına gerilemesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK KAPIDA

Yayımlanan haftalık rapora göre, İstanbul’da 5 gün boyunca aralıklarla kuvvetli yağış geçişleri görülecek.

İşte gün gün İstanbul'un hava durumu ve beklenen yağış miktarları:

20 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. Sıcaklık en düşük 15°C, en yüksek 23°C. (Metrekareye 3-10 kg yağış).

21 Mayıs Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu. Sıcaklık en düşük 15°C, en yüksek 21°C. (Metrekareye 5-15 kg yağış).

22 Mayıs Cuma: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu. Sıcaklık en düşük 14°C, en yüksek 21°C. (Metrekareye 3-7 kg yağış).

23 Mayıs Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu. Sıcaklık en düşük 15°C, en yüksek 22°C. (Metrekareye 2-5 kg yağış).

24 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. Sıcaklık en düşük 14°C, en yüksek 22°C. (Metrekareye 3-7 kg yağış).

GÜNEŞ ÖNÜMÜZDEKİ PAZARTESİ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

Hafta ortasında başlayıp hafta sonu da etkisini sürdürecek olan yağışlı hava dalgası, önümüzdeki haftanın ilk günü megakenti terk edecek. 25 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla havanın az bulutlu ve açık olması, sıcaklıkların ise yeniden 24°C seviyelerine yükselmesi bekleniyor.