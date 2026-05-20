Hatay'da haraç ve fuhuş çetesine operasyon: 28 tutuklama
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ve 36 şüphelinin gözaltına alındığı suç örgütü operasyonunda 28 kişi tutuklandı.
Hatay'da organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 36 şüpheliden 28'i tutuklandı. Şüphelilerin esnaf ve işletmecilerden haraç aldığı, fuhuş yaptırdığı ve tehditte bulunduğu belirlendi.
44 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ, 36’SI YAKALANDI
Soruşturma kapsamında 23 ayrı olaya ilişkin 44 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 36 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, av tüfekleri, fişek, uyuşturucu madde, hassas terazi, senetler ile döviz ve Türk lirası ele geçirildi.
28 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 36 şüpheliden 6'sı serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 25'i tutuklandı. Başka suçlardan cezaevinde bulunan 3 şüpheliyle birlikte toplam tutuklu sayısı 28'e yükseldi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi