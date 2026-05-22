Hatay'da deniz çamura bulandı! Vatandaş sahile odun toplamaya koştu

Hatay'da son günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle debisi yükselen ve taşan dereler dağlık alanlardan söktüğü ağaç, odun ve çamur kütlelerini önüne katarak Asi Nehri’ne taşıdı.

MAVİ DENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Asi Nehri vasıtasıyla Akdeniz’e ulaşan tonlarca atık ve çamur, denizin rengini tamamen değiştirdi. Normalde maviliğiyle bilinen kıyı şeridi, nehrin taşıdığı çamurlu su nedeniyle kahverengiye büründü.

VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ

Sel sularının getirdiği tonlarca odun parçasını fırsat bilen çevre sakinleri, çuvallarla sahillere akın etti. Dalgaların kıyıya vurduğu büyük ağaç dallarını ve odunları baltalarla parçalayan vatandaşlar, kışlık yakacak yapmak üzere araçlarına yükledi.

Denizdeki keskin renk değişimi ve vatandaşların sahildeki hummalı odun toplama mesaisi dron ile havadan anbean görüntülendi. (DHA)