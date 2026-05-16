Hatay'da yağış sel getirdi: Dereler taştı, mahalleler sular altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardı ardına yaptığı uyarıların ardından Hatay genelinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış, özellikle kıyı ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın en fazla zarar verdiği noktalardan biri ise Erzin ilçesi oldu.

NARENCİYE BAHÇELERİ VE EVLER SULAR ALTINDA KALDI

Erzin'de hız kesmeyen sağanak nedeniyle Turunçlu ve Hürriyet mahallelerinden geçen dereler taştı. Taşkınla birlikte her iki mahalle de kısa sürede sular altında kaldı. Sel suları, bölgenin en önemli geçim kaynağı olan narenciye bahçelerine ve çok sayıda eve girerek ciddi ölçüde maddi hasara yol açtı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarların ardından sel bölgesine hızla sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taşkınların büyümesini önlemek ve suları tahliye etmek için yoğun bir çalışma başlattı. İş makineleriyle tıkanan dere yataklarını açmaya çalışan ekiplerin bölgedeki mücadelesi devam ediyor. (DHA)