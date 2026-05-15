Samsun Havza'daki sel kamerada: Ne var ne yok önüne kattı götürdü

İlçe merkezinden geçen Hacıosman Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı, araçlar sürüklendi, altyapının zarar görmesi nedeniyle taşkın bölgesinde kesilen elektrik, kontrollerin ardından kamu binaları öncelikli olmak üzere verilmeye başlandı.

Selden etkilenen bölgenin alt kısmındaki iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarında suların 18.20'de hafif şekilde gelmeye başladığı, 18.24'te yükselmeye başlayarak eşyaları götürdüğü, 18.27'de şiddetini artırıp araçları sürüklediği, 18.48'de ise su seviyesinin tamamen yükseldiği görülüyor. (AA-DHA)

SELİN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Selden etkilenen iş yerleri ile evlerin bodrum katlarında ve kot farkı nedeniyle suyun

dolduğu aşağı seviyedeki alanlarda biriken suların tahliyesi de sürüyor.

Ekipler, özellikle bodrumlarda kalan suyun boşaltılması ve çamur temizliği için

yoğun çalışma yürütüyor. İlçede esnaf ve vatandaşlar da temizlik çalışmalarına destek verirken, çalışmaların tamamlandığı iş yerlerinde hasar tespiti gerçekleştiriliyor.