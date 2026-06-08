Hamile eşini öldürüp video çekip yakınlarına gönderen cani koca yakalandı: Operasyon anı dron kamerasında!

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, 31 yaşındaki sürücü Ercan Zengin ile yanındaki 1,5 aylık hamile eşi 25 yaşındaki Nurgül Aslan'ı öldüren 29 yaşındaki cani koca Erkan Aslan her yerde aranıyordu.

CANİ KOCA YAKALANDI

Cani kocanın izini süren emniyet güçleri, şüphelinin Kuşadası ilçesinde farklı adreslerde saklandığını saptadı. Polislerin yaklaştığını ve yakalanacağını anlayan Aslan, saklandığı evden çıkarak izini kaybettirmek amacıyla Davutlar Mahallesi'ndeki kırsal ve arazilik alana kaçtı.

YURT DIŞINA KAÇACAKMIŞ

Yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı değerlendirilen cani kocanın arazideki saklanma yerini tespit eden polis ekipleri, cani kocayı kırsalda yakalayıp gözaltına aldı.

TUTUKLU SAYISI 6 OLDU

Erkan Aslan ile yakınları 32 yaşındaki Yiğit A., 22 yaşındaki Nihat G. ile gün içerisinde gözaltına alınan Efkan A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden Ö.A. ve İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından eşini ve yanındaki erkeği katleden cinayet şüphelisinin kırsal alanda yakalanmasına ilişkin operasyonun dron görüntüleri yayınladı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 30 Mayıs günü saat 14.00 sıralarında Yenicamii Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Pazar yerinde park halinde bulunan bir otomobile peş peşe ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin kontrolünde, sürücü Ercan Zengin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KADIN 1,5 AYLIK HAMİLEYDİ

Ağır yaralanan ve 1,5 aylık hamile olduğu öğrenilen Nurgül Aslan ise ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne, oradan da Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYETTEN SONRA VİDEO ÇEKMİŞ, YAKINLARINA GÖNDERMİŞTİ

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan cinayet büro ekipleri, şüpheli kocanın cinayetleri işlediğini itiraf ettiği bir video çekip cep telefonuyla yakınlarına gönderdiğini tespit etti.

5 ADRESE OPERASYON YAPILDI

Çifte cinayetle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran'da Sazlıköy Mahallesi'nde 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Erkan Aslan'ın babası V.A. (53), Ferdi Y. (31), Yener Y. (38), Muhammed M. (17) ve Berat A. (18) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Muhammed M. ve Berat A., ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

2 TUTUKLAMA

Polis, aynı gün gece saatlerinde ikinci bir operasyon daha düzenledi. Operasyonla daha önce serbest bırakılan Muhammed M. (17) ve Berat A. ile kardeşi Berkan A. gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Berat A. ile Muhammet M., tutuklandı, Berkan A. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Soruşturma sürerken; önceki gün bir operasyon daha yapıldı. 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda Erkan Aslan'ın amcasının oğulları İ.A. (61), Y.A. (32), Ö.A. (23)., N.G. (22) gözaltına alındı.

CANİ KOCA YAKALANDI

1.5 aylık hamile eşini ve yanındaki erkeği öldürüp ardından video çekip yakınlarına gönderen cani koca ise, yurt dışına kaçma planı yaparken kırsalda yakalandı. Cani kocanın yakalanma anına ait dron görüntüleri ortaya çıktı.

Soruşturmada tutuklu sayısı böylelikle 6'ya yükseldi. (DHA)