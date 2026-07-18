Haluk Levent’in iş insanlarına gönderdiği video ortaya çıktı! “Para burada ağabey”

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent’in yurt projesi için varlıklı iş insanlarına gönderdiği öne sürülen bir video da soruşturmayla birlikte gündeme geldi.

Videonun ABD’de çekildiği ve Türkiye’deki ve yurt dışındaki iş insanlarına gönderildiği iddia edildi.

"PARA BURADA AĞABEY"

Videoda Haluk Levent’in yurt projesinden söz ettiği ve şu ifadeleri kullandığı duyuldu:

“Amerika, Ahbap... Sana selamlarımızı gönderiyoruz. Yurt projesiyle ilgili... Nisanda kahve içmeye bekliyoruz. Para burada ağabey. Hadi görüşürüz.”

Levent’in Hatay’da yurt yaptırma sözüyle de bağış topladığı iddia edildi. Toplanan paraların kullanımı ve yapılan gayrimenkul işlemleri soruşturma kapsamında inceleniyor.

AHBAP'IN PARASINI KEFİL GÖSTERDİ İDDİASI

Haluk Levent’in kişisel borçları için Ahbap Derneği’ni kefil gösterdiği de öne sürüldü. Dernek kaşesinin bulunduğu 1 milyon 250 bin dolarlık bir teminat mektubunun soruşturma dosyasına girdiği belirtildi.

Levent’in iş insanlarıyla kurduğu temaslar, gönderdiği videolar, bağış hareketleri ve gayrimenkul devirleriyle ilgili inceleme sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Levent’in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı.