Gülistan Doku kaybolduktan sonra SIM kartı aynı model bir telefonda kullanılmış

Altı yıldır akıbeti bilinmeyen Gülistan Doku dosyasında yürütülen son soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Soruşturma sürecinde alınan ifadeler ve ortaya çıkan belgeler, dosyadaki delillerin karartıldığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

DELİL KARARTMADA AKIL DONDURAN 'TECRÜBE'

Daha önce kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, dönemin valisi Tuncay Sonel'in Gülistan Doku'ya ait SIM kartını aldığı, daha sonra ise ailenin 6 Şubat 2020 tarihinde Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na kartı kendi rızalarıyla teslim ettiklerine dair dilekçe vermesi yönünde yönlendirme yaptığı iddia edilmişti. Bu iddiaya göre, söz konusu işlemin SIM kartının daha önce resmi makamların elinde bulunduğu izlenimini ortadan kaldırmayı amaçladığı öne sürülüyor.

RAPORDA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Jinnews'in haberinde yayımladığı Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporda, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından SIM kartına ilişkin teknik incelemelere yer verildi.

Rapora göre, 8 Ocak 2020 günü saat 18.17 ve 18.18'de, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce kullandığı bilinen SIM kartın, aynı model başka bir cihazda kullanıldığı tespit edildi.

Raporda ayrıca, aynı tarihte Gülistan Doku'nun Instagram hesabında bazı kullanıcı hesaplarının engellendiği belirlendi. Raporda bu bulguya ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"08.01.2020 tarihinde akşam saatleri 18.17 ve 18.18'de, Gülistan Doku'nun kaybından önce kendi kullanımında olduğu bilinen SİM kartın takılı olduğu telefonla, kaybından sonra aynı model cihazdan giriş yapıldığı... 08.01.2020 tarihinde Instagram'daki bazı kullanıcı hesaplarının engellendiği tespit olunmuştur. Bu durum Gülistan Doku'nun yaşayıp yaşamadığı bilinmeksizin Instagram hesabında değişiklikler yapıldığı gerçeğini ortaya koymaktadır."

Raporda yer alan teknik bulguların, soruşturma kapsamında değerlendirilmeye devam edildiği belirtiliyor.