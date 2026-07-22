Gözaltındaki gazeteci Alican Uludağ adliyeye sevk edilecek

Dün öğle saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek gözaltına alınan DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, geceyi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Uludağ'ın gün içerisinde Ankara Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Avukatından alınan bilgilere göre, yargı sistemini eleştiren paylaşımı nedeniyle Uludağ hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

2 FARKLI SUÇLAMA

Soruşturmanın detaylarına göre gazeteci Uludağ'a iki farklı suçlama yöneltildi. Gözaltı kararı, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesinde yer alan "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve TCK 217/A maddesindeki "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarına dayandırıldı.

AVUKAT İREM ÇİÇEK DE DOSYAYA EKLENDİ

Yürütülen soruşturmanın kapsamının genişletildiği ve gazeteci Uludağ’ın soruşturmaya konu olan paylaşımını alıntılayan avukat İrem Çiçek’in de dosyaya dahil edildiği öğrenildi. Çiçek hakkında şu aşamada resmi bir gözaltı kararı olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmuyor.

Gazeteci Alican Uludağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla başlatılan farklı bir soruşturma kapsamında tutuklanmış ve 90 gün boyunca Silivri Cezaevi'nde kalmıştı. Uludağ, 21 Mayıs tarihinde hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada tahliye edilerek serbest bırakılmıştı.