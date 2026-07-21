Basın örgütlerinden gözaltına alınan Alican Uludağ için tepki: Baskı olağan hale geldi

Gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından basın meslek örgütleri peş peşe açıklamalar yaptı. Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), DİSK Basın-İş ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), gözaltı kararına tepki göstererek Uludağ'ın serbest bırakılmasını istedi.

BASIN KONSEYİ: GAZETECİLER ÜZERİNDEKİ BASKI OLAĞAN HALE GELDİ

Basın Konseyi, yaptığı açıklamada gazetecilerin mesleklerini yerine getirdikleri için baskı altında tutulduğunu belirtti.

Açıklamada, Alican Uludağ'ın daha önce de gözaltına alındığı ve tutuklandığı hatırlatılarak, gazetecilerin yakın takibe alınmasının ve mesleklerini yapmalarının engellenmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Basın Konseyi, "Gerçekleri bulup yazmaya çalışan bazı gazetecilerin yakın takibe alınması ve mesleklerini yapmamaları için baskı altında tutulmaları olağan hale geldi." ifadeleriyle uygulamaya tepki gösterdi.

ÇGD: GÖZALTIYI KABUL ETMİYORUZ

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını belirterek, gazetecilerin ifadeye çağrılmaları halinde adli makamlara gideceklerini, bu nedenle gözaltı tedbirinin kabul edilemez olduğunu savundu.

Dernek açıklamasında, "Alican Uludağ serbest bırakılmalıdır." çağrısında bulunuldu.

DİSK BASIN-İŞ: İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE

DİSK Basın-İş, Uludağ'ın daha önce de sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandığını ve ilk duruşmada tahliye edildiğini anımsattı.

Sendika açıklamasında, gazetecilerin haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltı ve tutuklama tehdidiyle karşı karşıya kalmasının ifade ve basın özgürlüğüne yönelik açık bir müdahale olduğu belirtildi.

TGS: GAZETECİLİK FAALİYETİ YARGI KONUSU YAPILAMAZ

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ise gazeteciliğin yalnızca haber yazmaktan ibaret olmadığını, araştırma yapmak, bilgi ve belgeleri kamuoyuyla paylaşmak ve eleştirel değerlendirmelerde bulunmanın da mesleğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

TGS açıklamasında, gazetecilerin haberleri, yorumları ve mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef alınmasının halkın haber alma hakkına yönelik bir müdahale olduğu ifade edilerek, Alican Uludağ'ın derhal serbest bırakılması istendi.