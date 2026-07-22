Gözaltına alınmıştı: CHP'li İzmit Belediye Başkanı'nın emniyet ifadesi sona erdi
Gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki 31 kişinin emniyet ifadeleri sona erdi. Hürriyet'in perşembe günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in emniyetteki ifadesi tamamlandı. Hürriyet'in perşembe günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
PAZARTESİ GÜNÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Pazartesi günü sabah saatlerinde başlatılan soruşturma kapsamında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alınmıştı. Evinden gözaltına alınan Hürriyet ve beraberindeki isimlerin bugün öğle saatlerinde başlayan emniyet ifadeleri akşamüzeri sona erdi.
İFADE İŞLEMLERİ SONA EREN HÜRRİYET PERŞEMBE GÜNÜ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
CHP'li İzmit Belediye Başkanı'nın, beraberindekilerle birlikte perşembe günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.
BELEDİYE ÖNÜNDE HÜRRİYET'E DESTEK SÜRÜYOR
Öte yandan Hürriyet'e destek vermek amacıyla İzmit halkının belediye binası önündeki eylemleri üçüncü gününde de devam etti.