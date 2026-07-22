Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Gözaltına alınmıştı: CHP'li İzmit Belediye Başkanı'nın emniyet ifadesi sona erdi

Gözaltına alınmıştı: CHP'li İzmit Belediye Başkanı'nın emniyet ifadesi sona erdi

Gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki 31 kişinin emniyet ifadeleri sona erdi. Hürriyet'in perşembe günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Gözaltına alınmıştı: CHP'li İzmit Belediye Başkanı'nın emniyet ifadesi sona erdi
Son Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in emniyetteki ifadesi tamamlandı. Hürriyet'in perşembe günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

PAZARTESİ GÜNÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Pazartesi günü sabah saatlerinde başlatılan soruşturma kapsamında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alınmıştı. Evinden gözaltına alınan Hürriyet ve beraberindeki isimlerin bugün öğle saatlerinde başlayan emniyet ifadeleri akşamüzeri sona erdi.

İFADE İŞLEMLERİ SONA EREN HÜRRİYET PERŞEMBE GÜNÜ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

CHP'li İzmit Belediye Başkanı'nın, beraberindekilerle birlikte perşembe günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Gözaltındaki Fatma Kaplan Hürriyet'ten İzmit halkına mektupGözaltındaki Fatma Kaplan Hürriyet'ten İzmit halkına mektup

BELEDİYE ÖNÜNDE HÜRRİYET'E DESTEK SÜRÜYOR

Öte yandan Hürriyet'e destek vermek amacıyla İzmit halkının belediye binası önündeki eylemleri üçüncü gününde de devam etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kocaeli İzmit CHP Soruşturma Belediye Başkanı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro