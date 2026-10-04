Gönülleri fetheden maçın perde arkası farklı çıktı! AKP'li belediyeden 18.1 milyonluk deprem yasası harcaması

Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin Milli Takımı ile Tümosan Konyaspor arasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda dostluk maçı oynandı.

Skorbord 2-2'yken dakikalar 89:59'gösterdiğinde durdurulup, "Filistin özgür olana dek bu maç ertelenmiştir" mesajıyla sonlandırılan maçın perde arkası farklı çıktı.

KAMU İHALE YASASI'NDAN FAYDANILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı maç için deprem, doğal afet, salgın, can kaybı gibi ani ve beklenmeyen durumlarda başvurulması gereken Kamu İhale Yasası'nın 21/B maddesi uyarınca ihale sözleşmesi yaptı.

DOSTLUK MAÇI İÇİN 18 MİLYON 102 BİN 250 TL

21 Eylül 2026'da yapılan ihale 18 milyon 102 bin 250TL bedelle Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından alınırken sözleşme 29 Eylül'de imzalandı.

TEPKİLERE SEBEP OLDU

Kamuoyu tarafından bir futbol karşılaşması için salgın, can kaybı gibi ani ve beklenmeyen durumlarda başrurulması gereken Kamu İhale Yasası'nın 21/B maddesince ihale gerçekleştirilmesi tepkilere sebep oldu.