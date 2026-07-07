Göcek, Didim ve Turgutreis: 1 milyar euroya sattılar

Avrupa ve Orta Doğu'nun önde gelen marina işletmecileri arasında yer alan D-Marin'in sahipliği bir kez daha değişti.

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre; Fransız özel sermaye şirketi CVC Capital Partners, Türkiye'deki D-Marin Didim, D-Marin Göcek ve D-Marin Bodrum Turgutreis marinalarını da bünyesinde barındıran şirketin, 1 milyar euronun üzerindeki bir bedelle Fransız altyapı yatırım şirketi InfraVia Capital Partners'a devredilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

9 ÜLKEDE TOPLAM 28 MARİNA

D-Marin’in 9 ülkede toplam 28 marinası bulunuyor. Şirketin bünyesinde 14 bin 300’de fazla yat bağlama kapasitesi bulunuyor. Bunların binden fazlası süper yatlara ayrılmış özel bağlama alanlarından oluşuyor.

50 BİNDEN FAZLA MÜŞTERİ

D-Marin, marina işletmeciliğinin yanı sıra 12 profesyonel tekne bakım ve onarım tesisi de işletiyor. Şirket, bu tesislerde her yıl 2 bin 500'ü aşkın yata bakım ve onarım hizmeti sağlarken, yıllık 50 binden fazla müşteriye hizmet veriyor.

Devir işleminin resmiyet kazanabilmesi için ise ilgili düzenleyici kurumların onay sürecinin tamamlanması bekleniyor.

DOĞUŞ GRUBU’NDAYDI

2020 yılında finansal borçlarını azaltmak ve bilançosunu güçlendirmek isteyen Doğuş Grubu, varlık satışları yapmıştı.

CVC Capital Partners, 2020 yılında D-Marin’i Fund VII fonu aracılığıyla Doğuş Grubu'ndan satın almıştı.

YENİ YATIRIMLAR YAPILDI

CVC Capital Partners'ın sahipliği döneminde D-Marin, faaliyet alanını önemli ölçüde genişletti. Şirket, Türkiye, Hırvatistan, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mevcut operasyonlarına ek olarak İspanya, Fransa, İtalya, Malta ve Arnavutluk'ta da yatırımlara imza atarak uluslararası ağını büyüttü.

D-Marin, büyük çoğunluğu Akdeniz havzasında bulunan çok sayıda yerde faaliyetlerine devam ediyor.

Şirket, Avrupa ve Orta Doğu'da premium marina hizmetleri sunan en büyük işletmeciler arasında bulunuyor.

D-Marin’in Türkiye’de D-Marin Didim, D-Marin Göcek ve D-Marin Bodrum Turgutreis marinalarının işletmesi bulunuyor.