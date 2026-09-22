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Halk TV Türkiye Gizlice benzin satıyolardı: Jandarma 1650 tona el koydu

Gizlice benzin satıyolardı: Jandarma 1650 tona el koydu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir depoda gömülü yakıt tankında 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Gizlice benzin satıyolardı: Jandarma 1650 tona el koydu

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Viranşehir ilçesinde bir depoda kaçak akaryakıt satıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler, belirtilen adrese operasyon düzenledi.

OPERASYON İHBAR ÜZERİNE YAPILDI

Jandarma ekipleri, ilçedeki bir depoda kaçak akaryakıt satışı yapıldığı yönündeki ihbarı aldıktan sonra operasyon için çalışma başlattı. Yapılan hazırlıkların ardından depoya baskın düzenlendi. Operasyon sırasında depo içerisinde inceleme yapıldı.

GÖMÜLÜ TANKTA KAÇAK AKARYAKIT

İncelemede, deponun içinde üzeri parke ve çakıl taşlarıyla gizlenmiş gömülü bir yakıt tankı tespit edildi. Tankın içinde 1650 litre kaçak akaryakıt bulundu. Ayrıca dolum tabancası ile yakıt sayacı da ele geçirildi.

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İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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