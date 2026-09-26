Girne'deki gemi faciasında bir skandal daha: Hasarlı bölgeyi silikon ve yapıştırıcıyla kapatmışlar

KKTC'nin Girne Limanı açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili davada yeni ayrıntılar gündeme geldi. Geminin batmadan önce ön bölümünde hasar bulunduğu, bu hasarın profesyonel şekilde giderilmesi için tersaneye götürülmesi gerekirken mürettebat tarafından onarılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

Now Haber'deki bilgilere göre, Girne'de görülen davanın 5'inci duruşmasında, geminin ön tarafındaki hasarın boya, silikon ve yapıştırıcı kullanılarak kapatılmaya çalışıldığı bilgisi mahkeme sürecine yansıdı. Onarımın kaptanın talimatıyla mürettebat tarafından yapıldığı öne sürüldü.

9 SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

30 Ağustos'ta meydana gelen facianın ardından açılan davada 8 mürettebat ile şirket yetkilisi olmak üzere toplam 9 kişi yargılanıyor.

“Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla yargılanan 9 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

KARA KUTUYA ULAŞILDI, 13 KİŞİDEN HENÜZ HABER YOK

Öte yandan facianın ardından gemide bulunan ve olayın aydınlatılması açısından önem taşıyan seyir veri kayıt cihazına, yani kara kutuya ulaşılmıştı.

Ancak geminin batmasının ardından kaybolan 13 kişiye henüz ulaşılamadı. Kayıpların bulunması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Geminin enkazının yaklaşık 550 metre derinlikte bulunduğu belirtilirken, yürütülen aramalarda şu ana kadar kayıp 13 kişiye rastlanmadı.