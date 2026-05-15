Genel Başkan kocasının çakarlı videosunu paylaştı: Cezayı yazdırdı

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Muhammed Dursun Bulut’un eşi İhya Bulut tarafından sosyal medyada paylaşılan bir video, trafik denetimlerine takıldı. Antalya seyahati sırasında kaydedilen ve plakası parti logolu aparatla kapatılan çakarlı aracın görüntüleri üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırı hareket eden araç ve sürücüsüne rekor seviyede idari para cezası uygulandı.

GENEL BAŞKAN KOCASININ ÇAKARLI VİDEOSUNU PAYLAŞTI

İhya Bulut’un kişisel sosyal medya hesabı üzerinden "Kocamla gelmeyi hayal ettiğim

Antalya >> Genel Başkan Kocamla geldiğim Antalya" notuyla yaptığı paylaşımda, Muhammed Dursun Bulut’un da içinde bulunduğu aracın trafikteki seyir hali yer aldı.

Görüntülerde, aracın plakasının parti logosuyla gizlendiği ve araca yetkisiz bir şekilde "çakar" takıldığı görüldü.

TikTok üzerinden yayılan bu görüntülerin ardından trafik polisleri ve ilgili birimler, videodaki usulsüzlükleri tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.

CEZAYI YAZDIRDI

Emniyet birimlerinin yürüttüğü teknik inceleme sonucunda, yetkisiz çakar kullanımı ve plakanın mevzuata aykırı şekilde gizlenmesi nedeniyle toplam 313 bin 392 TL idari para cezası kesildi.

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, sadece para cezasıyla yetinilmedi; araç sahibi olduğu belirlenen G.Y.’nin sürücü belgesine de 30 gün süreyle el konuldu.

Uygulanan bu yaptırım, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin geçtiğimiz günlerde yetkisiz çakar kullanımına karşı ülke genelinde denetimlerin artırılması yönündeki talimatının ardından gelen en yüksek cezalardan biri olarak kayıtlara geçti