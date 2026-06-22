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Halk TV Türkiye Gelin ve damat düğüne "İmamoğlu'na özgürlük" döviziyle girdi

Gelin ve damat düğüne "İmamoğlu'na özgürlük" döviziyle girdi

Sosyal medyada gündem olan bir çift, düğünlerinde sahneye çıkarken "İmamoğlu'na özgürlük" dövizi kaldırdı. Çiçeği burnunda çifti konukları ayakta alkışladı.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yeni evlenen bir çiftin düğün salonuna girişleri sırasında taşıdıkları mesaj dikkat çekti. 19 Mart 2025 tarihinden bu yana tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için birçok yerde özgürlük talepli eylemler gerçekleşmişti. Ama düğünde özgürlük talebi ilk kez görüldü. Gelin ve damat, sahneye çıkarken üzerinde "İmamoğlu'na özgürlük" yazılı bir döviz kaldırdı.

MİSAFİRLER GELİN VE DAMADI AYAKTA ALKIŞLADI

Düğüne katılan davetlilerin çifti alkışlarla karşıladığı görülürken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşımlar, farklı görüşlerden kullanıcılar arasında çok sayıda yorum ve tartışmaya da neden oldu.

Çiftin bu mesajı ve düğün anlarına ait görüntüler binlerce görüntülenme aldı. (Halk TV Haber Merkezi)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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