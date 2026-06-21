Ekrem İmamoğlu'ndan 'Babalar Günü' paylaşımı

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Babalar Günü dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

İmamoğlu, Babalar Günü için ''Bu ülkenin bütün çocukları; korkunun değil umudun, ayrışmanın değil kardeşliğin, umutsuzluğun değil adaletin hüküm sürdüğü bir ülkede yaşamayı hak ediyor'' mesajını verdi.

İMAMOĞLU'NDAN BABALAR GÜNÜ MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu şunları söyledi:

"Bu ülkenin bütün çocukları; korkunun değil umudun, ayrışmanın değil kardeşliğin, umutsuzluğun değil adaletin hüküm sürdüğü bir ülkede yaşamayı hak ediyor. Bugün, evladını düşünen her babanın, evladına hasret kalan her babanın, babasını özleyen her evladın Babalar Gününü yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız."