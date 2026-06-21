Ekrem İmamoğlu'ndan 'Babalar Günü' paylaşımı
İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Babalar Gününü videolu bir mesajla kutladı. İmamoğlu, "Evladına hasret kalan her babanın, babasını özleyen her evladın Babalar Gününü yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Babalar Günü dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.
İmamoğlu, Babalar Günü için ''Bu ülkenin bütün çocukları; korkunun değil umudun, ayrışmanın değil kardeşliğin, umutsuzluğun değil adaletin hüküm sürdüğü bir ülkede yaşamayı hak ediyor'' mesajını verdi.
İMAMOĞLU'NDAN BABALAR GÜNÜ MESAJI
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu şunları söyledi:
"Bu ülkenin bütün çocukları; korkunun değil umudun, ayrışmanın değil kardeşliğin, umutsuzluğun değil adaletin hüküm sürdüğü bir ülkede yaşamayı hak ediyor. Bugün, evladını düşünen her babanın, evladına hasret kalan her babanın, babasını özleyen her evladın Babalar Gününü yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi