Gaziantep'teki facianın görüntüleri ortaya çıktı: Ölen 7 kişi yan yana toprağa verildi
Gaziantep'te 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren aynı aileden 7 kişi memleketleri Hatay'da yan yana defnedildi. Dehşet anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.
Gaziantep'te akraba ziyaretine giderken kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobilin kazası, kameralara saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki aracın çarpışma anı, savrulan otomobilin şarampole devrilmesi ve otobüsün yan yatması yer aldı.
Kazada hayatını kaybeden Gülistan Özdemir (46), Nisanur Özdemir (23), Zeynep Alin Özdemir (6), Senem Gökşen (44), Atakan Gökşen (1), Fatma Balık (73) ve Gülhan Yaman'ın (47) cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
YÜREK YAKAN CENAZE TÖRENİ
Otopsileri tamamlanan cenazeler, defnedilmek üzere Hatay'ın Antakya ilçesine getirildi.
Acı kazada hayatını kaybeden Senem Gökşen ile 1 yaşındaki oğlu Atakan Gökşen'in cenazeleri aynı tabuta konuldu.
Aşağıoba Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törene kederli ailelerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından 7 kişinin naaşı yan yana toprağa verildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. (DHA)