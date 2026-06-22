Gaziantep'te uçağın lastiği patladı: Yolcular tahliye edildi

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın yüzde 50 ortaklığındaki SunExpress havayolu şirketine ait bir yolcu uçağının, Gaziantep Havalimanı’na iniş yaptığı sırada lastiği patladı. Olayın ardından uçak pist üzerinde kalırken, havalimanındaki uçuş operasyonlarına geçici olarak ara verildi.

UÇAĞIN LASTİĞİ PATLADI, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Kaza, SunExpress’in XQ1781 sefer sayılı Stuttgart–Gaziantep uçuşunu gerçekleştiren yolcu uçağında meydana geldi. Havayolu filosunda yer alan TC-SPE tescilli, 18 yaşındaki Boeing 737-800 tipi uçağın, Gaziantep Havalimanı’na inişini tamamlamasının ardından lastiği patladı.

Olay sonrası pist üzerinde duran uçaktaki yolcular, herhangi bir yaralanma yaşanmadan emniyetli bir şekilde tahliye edildi.

YAKLAŞIK 2 AY ÖNCE BAKIMDAN ÇIKMIŞTI

Haber Aero’nun ulaştığı bilgilere göre, kazayı yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı kısa süre önce uzun süreli bir bakımdan geçmişti. Söz konusu uçak, 25 Nisan 2026 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki yaklaşık 6 haftalık teknik bakım sürecini tamamlayarak yeniden tarifeli seferlere verilmişti.

Bakımdan dönerek operasyonlara başlamasının üzerinden yaklaşık 2 ay geçen uçağın, bu olayın ardından yeniden seferlerden çekilerek bakıma alınacağı öğrenildi.

HAVALİMANINDA UÇUŞLARA GEÇİCİ ARA VERİLDİ

Lastik patlaması nedeniyle uçağın pist üzerinde kalması, Gaziantep Havalimanı’ndaki hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Uçağın emniyetli bir bölgeye çekilmesi için çalışma başlatılırken, meydandaki uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu.

Ekiplerin uçağı pistten kaldırma çalışmalarını tamamlamasının ardından, pistin yeniden uçuş trafiğine açılacağı ve seferlerin normale döneceği bildirildi.