Fon skandalı büyüyor: 20 şüpheliye daha tutuklama talebi!
Fon skandalında gözaltına alınan 20 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 85'e yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda fon skandalı olarak da adlandırılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
20 ŞÜPHELİYE DAHA TUTUKLAMA TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen isimler arasında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur, Tahir Fatih Mutlu ve Erol Demirbaş yer alıyor.
SORUŞTURMA BÜYÜYOR
Sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler ve finansal suçlara yönelik daha önce gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 65 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
TUTUKLU SAYISI 85'E YÜKSELDİ!
BirGün gazetesi'nin haberine göre, hakimliğe sevk edilen son 20 şüphelinin de sürece dahil olmasıyla birlikte dev soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi.