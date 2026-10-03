Saadet Partisi’nden iktidara zehir zemberek 'Fon' göndermesi

Saadet Partisi, sosyal medya hesaplarından fon skandalına ilişkin oldukça çarpıcı ve sert bir videolu paylaşım yayımladı. Yapay zekayla hazırlanan videoda, ekranların sevilen yarışma formatı "Kelime Oyunu", "Kelime Borsası" konseptine dönüştürüldü. Parti, "Piyasalar karışık, kelimeler çok tanıdık. Kelime Borsası başlıyor!" başlığıyla yaptığı paylaşımla fon vurgunları ve ekonomik tablo üzerinden iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

"SİZİNKİSİ BİR FON HİKAYESİ"

Söz konusu paylaşımı kendi kişisel sosyal medya hesabından da yayımlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iktidarın söylemlerine tepki göstererek "Sizinkisi bir fon hikayesi… İktidarın hep yaptığı 'Kelime Oyunu' değil mi zaten…" ifadelerini kullandı.

"AŞİNA OLUNAN KAVRAM: VURGUN"

Videoda sorulan sorular ve verilen cevaplar üzerinden mevcut ekonomik tabloya ve haksız kazançlara yani fon skandalına dikkat çekildi. Yarışmada sorulan "Herkes kaybederken birilerinin servetine servet katmasına ne denir?" sorusunun cevabı "Vurgun" oldu. Sorunun ardından yarışmacının "Son zamanlarda sık duyuyoruz, aşina olduk" ifadelerini kullanması, bu tür servet transferlerinin ve haksız kazançların yaygınlaşmasına net bir gönderme oldu.

Ayrıca videoda yer alan bir diğer soruda da "Paranın kimden toplandığı belli, nereye gittiği tartışmalıysa adına ne denir?" sorusu yöneltildi ve cevabının "Fon" olduğu gösterildi.

UNUTULAN DEĞER: "ALIN TERİ"

Alın teri ve emek vurgusunun yapıldığı bölümde ise kelimeyi bulmakta zorlanan yarışmacıya sunucunun "Uzun zamandır duymadığınız için zor anımsadınız herhalde" sözleri dikkat çekti. Yarışmacı ise bu duruma "Biraz son zamanlarda daha farklı kazanç modelleri revaçta" diyerek yanıt verdi ve yaşanan toplumsal ile ekonomik yozlaşmayı eleştirdi.

“BORSA” İÇİN SABIR VE BAĞLANTI GÖNDERMESİ

Yarışma formatı içinde sunucu, küçük yatırımcılar için "sabır", belirli çevreler için ise "bağlantı" gerektiren yerin "Borsa" olduğunu belirterek piyasalarda yaşanan fırsat eşitsizliğine ve imtiyazlı gruplara vurgu yaptı.

HESABIN SORULACAĞI ADRES: "HÜKÜMET"

Memleketin ekonomisinden denetimine kadar tüm sorumluluğun ve hesabın sorulacağı adresi belirten bölümde ise yanıt "Hükümet" oldu. Yarışmacının "Denetimi bilmem de hesabı kime soracağımız belli" şeklindeki sözleri, yaşanan tablonun asıl sorumlusuna işaret etti.

"KAYBOLAN ALIN TERİNİN HESABI HENÜZ KAPANMADI"

Hazırlanan yapay zeka videosu, sunucunun şu dikkat çekici kapanış konuşmasıyla sona erdi:

"Kelimeleri bildik, cevapları bulduk. Asıl mesele gerçek hayatta hesabı kimin vereceğini bulabilmek. Kelime Borsası burada kapandı, ama bu ülkenin kaybolan alın terinin hesabı henüz kapanmadı."