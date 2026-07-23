Fırtına çatıları uçurdu çocuklar ölümden döndü

İstanbul Esenler'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı yerinden sökülerek sokağa düştü. O sırada sokakta oynayan çocuklar ve yoldan geçen bir kişi, uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

FIRTINA NEDENİYLE BİNANIN ÇATISI SÖKÜLDÜ

İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle Esenler ilçesi Oruç Reis Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı yerinden söküldü ve rüzgarın etkisiyle sokağa düştü.

ÇOCUKLAR VE YOLDAN GEÇEN KİŞİ SON ANDA KURTULDU

Çatının sokağa düştüğü sırada sokakta oynayan çocuklar ile yoldan geçen bir kişi bulunuyordu. Sokaktaki çocuklar ve yoldan geçen vatandaş, çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtulmayı başardı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çatının sokağa düştüğü anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çatının sokağa düşüşü ve sokaktakilerin kurtuluş anı yer aldı.