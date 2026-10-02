Fırtına bir anda bastırdı! Cami minaresi evin üzerine devrildi

Diyarbakır’da sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Bismil ilçesinde bir caminin minaresi rüzgarın etkisiyle bir evin damına devrildi. Cami ve evde hasar oluştu.

MİNARE EVİN DAMINA DEVRİLDİ

Bismil ilçesine bağlı Tepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. İhlas Camisi’nin minaresi, şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin damına devrildi. Olayda cami ve evde hasar meydana geldi. Bölgede bir inşaattaki tablalar yola savrulurken, bazı ağaçlar da devrildi.

KENT MERKEZİNDE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Diyarbakır kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollar suyla dolarken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yayalar da su birikintileri nedeniyle yürümekte zorlandı.

Bazı giriş katlardaki iş yerleri ile alt geçitleri su bastı. Sağanak nedeniyle kentte bazı trafik kazaları da meydana geldi. Belediye ekipleri, yağıştan etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.

KUVVETLİ RÜZGARIN GELİŞİ KAMERADA

Bismil’in Tepe Mahallesi’nde cami minaresinin evin damına devrildiği sağanak ve kuvvetli rüzgarın geliş anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuvvetli rüzgarın etkisiyle çevredeki araçların sarsıldığı ve görüş mesafesinin azaldığı görüldü. (DHA)