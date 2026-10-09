Ferdi Zeyrek davası: Sanık yakınları ile Zeyrek ailesi arasında gerginlik

Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davanın duruşmasında bilirkişi raporuna itiraz edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin, 6'sı Yunusemre Belediyesi'nde görevli kamu personeli olmak üzere 16 sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılamasına devam edildi.

Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek ile aile avukatları, bazı sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

Duruşmada Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 5 akademisyenin oluşturduğu bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 46 sayfalık, 16 sanıktan 4'nün "asli kusurlu", 9'unun "tali kusurlu", 3'ünün ise kusursuz bulunduğu rapora ilişkin savunmalar alındı. Hazırlanan raporda bilirkişi heyeti, olayın meydana gelmesinde havuzun tesisat işinin müellifi N.B., bobinaj firma sahibi H.A., yapı müteahhidi M.G.ve bobinaj firmasında görevli H.İ'nin "asli kusurlu", Yunusemre Belediyesi personeli, inşaat teknikeri A.Ö, Yunusemre Belediyesi inşaat mühendisi E.K., inşaat mühendisi proje ve uygulama denetçisi R.A., makine mühendisi proje ve uygulama denetçisi H.Ş., elektrik mühendisi proje ve uygulama denetçisi M.Ç., Yunusemre Belediyesi personeli M.S., Yunusemre Belediyesi personeli Ö.T., havuz sorumlusu Y.Ö, ve site görevlisi A.S.'nin ise "tali kusurlu", elektrik dağıtım şirketi personeli M.E., Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü H.A. ve Yunusemre Belediyesi Yapı Belge Görevlisi H.E.'nin ise kusurunun olmadığı görüşüne varmıştı.

'İŞ BENİM ÜSTÜME KALDI'

Duruşmada sanıklardan bobinaj firma sahibi H.A. rapora itirazda bulunarak "Havuz motorları nemli ve kuru bir ortamda çalışır. Ben 2022 yılında bir motor sattım, 2025'de elim olay gerçekleşti, çok üzüldük. Benim motorum olup olmadığı belli değil. Benim motor mu, yoksa sonradan bozulup yeni mi alındı? Başkası tarafından yapıldı mı bilmiyoruz. Ben disiplinli çalışan biriyim. Her yaptığım işin listesi var. Diğer bobinajcılar da bu varmı, yok mu bilmiyorum. Belki de 6 ay sonra bozuldu başkası yaptı ama kayıt olmadığı için hiçbir şey belli değil. İş benim üstüme kaldı, ağır bir suç. Kabul etmiyorum, benim sardığım motor olup olmadığı anlaşılsın" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Diğer sanıklar da bilirkişi raporuna itiraz ederek yeni bir bilirkişi raporu ya da ek rapor alınmasını talep etti. Zeyrek ailesi ve avukatları da bazı sanıkların raporda tarif edilen kusur oranları yönünden itirazda bulunarak ek rapor hazırlanmasını istedi. Mahkeme heyeti, ek bilirkişi raporu alınmasına ve Nurcan Zeyrek'in yaralanmasının boyutu ile olay sonrasındaki bekleme ve tedavi sürecine ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan görüş alınmasına karar vererek duruşmayı 3 Şubat 2027 tarihine erteledi.

Öte yandan duruşma sonrasında Ferdi Zeyrek'in yakınları ile bazı sanık yakınları arasında gerginlik yaşandı. (ANKA)