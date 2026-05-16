Fenomen Hülya Sönmez trafikte dehşet saçtı! Kadın sürücüye kafa attı: O anlar anbean görüntülendi

Sosyal medyada 'Kelebek Sarsılmaz' adıyla içerik üreten Hülya Sönmez, trafikte seyir halindeyken park halindeki otomobile çarptı.

KAFA ATTI!

Arnavutköy’de meydana gelen kazanın ardından otomobilin sürücüsü ile tartışan Sönmez, kadına kafa attı.

Taraflar arasında bir süre daha devam eden arbede, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Darbedilen kadın sürücü, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Hülya Sönmez yakalanırken, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren davranışları nedeniyle toplam 180 bin lira ceza uygulandı. Sönmez'in sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

O ANLAR KAMERALARDA

Saldırı anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, taraflar arasında yaşanan tartışmanın ardından Hülya Sönmez’in araçtan inerek kadın sürücüye saldırdığı anlar görüldü. (DHA)