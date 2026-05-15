Cezaevinden çıkan Testo Taylan'dan ilk paylaşım!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "müstehcenlik" suçlamalarıyla tutuklanan ünlü Youtuber Testo Taylan, dün tahliye edildi.

"GEÇTİ DİYE SEVİNEN BİRİ VARSA CEZAEVİNDEKİ MAHKUMLARDIR"

İki ay süren tutukluluğun ardından dün cezaevinden çıkan Taylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Ebru Gündeş'in "Çağır Gelsin" şarkısıyla fotoğrafını paylaşan Testo Taylan, paylaşımına "Bir gün geçti diye sevinen biri varsa o da cezaevindeki mahkumlardır, Allah yardımcıları olsun" notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan bazı içerikler üzerine soruşturma başlatmıştı. Açıklamada, videolarda “sosyal deney” ya da “eğlence” adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışlar olduğu belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında “Testo Taylan” adıyla bilinen Taylan Özgüç Danyıldız

Kocaeli’nde gözaltına alınmıştı. Taylan Özgüç Danyıldız ertesi gün sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.