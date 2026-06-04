Eylemdeki emekçilerin bulunduğu kömür ocağında yangın! Kepçe operatörü alevler arasında kaldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, işçilerin ödenmeyen hakları için eylem yaptığı Özşen Madencilik'e ait kömür ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, işçiler işletmede yeterli bakım yapılmadığını ve iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu öne sürdü.

KEPÇE OPERATÖRÜ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Yangının çıktığı sırada ocakta bulunan kepçe operatörü alevlerin arasında kaldı. İşletmede yangına müdahale için yeterli su kaynağı ve söndürme ekipmanının bulunmadığı belirtilirken, işçiler müdahale imkanlarının yetersiz kaldığını ifade etti.

"BURADA BİR İŞÇİ DE ÖLEBİLİRDİ"

Birgün gazetesinin haberine göre işçiler, çalışan sayısının eksik olması nedeniyle makinelerin düzenli bakımının yapılamadığını belirterek, aşırı ısınmanın yangına neden olmuş olabileceğini söyledi.

Yaşananlara tepki gösteren işçiler, "Kapı önünde direniş varken içerideki manzara bu. Burada bir işçi de ölebilirdi" ifadelerini kullandı.

SENDİKADAN İŞ GÜVENLİĞİ TEPKİSİ GELDİ

Bağımsız Maden İş Sendikası, kömür ocağında gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmadığını ve çalışma koşullarının işçilerin yaşamını tehdit ettiğini belirtti.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Bir canımız var bize kalan, onu da kâr hırsınıza kurban etmemek için bütün kavgamız" denildi.

İŞÇİLER HAKLARI İÇİN DİRENİŞTE

Ücretlerini alamadıkları ve Kremitçiler Grup'a bağlı Özşen Madencilik'in konkordato ilan etmesi nedeniyle mağdur olduklarını belirten maden işçileri, Bağımsız Maden İş Sendikası çatısı altında direniş başlatmıştı.

Süreçte sendikalı 21 işçinin işten çıkarıldığı belirtilirken, işyerinde çalışmayı sürdüren işçilerin ise tazminatsız işten çıkarılmakla tehdit edildiği öne sürüldü.