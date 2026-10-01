Evinde yangın çıktı: Yatağa bağımlı adam hayatını kaybetti

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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında, yatağa bağımlı yaşayan 57 yaşındaki Öner Oruç, dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yangının, odada bulunan sigaradan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

BAKICISI FARK ETTİ

Olay, Karaman Mahallesi’nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Öner Oruç’a ait müstakil evden duman çıktığını fark eden bakıcısı, durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri, Oruç’un bulunduğu odada çıkan küçük çaplı yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Acil sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise odada bulunan Öner Oruç’un dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU’NA KALDIRILDI

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Oruç’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)