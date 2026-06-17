'Eve alkollü geldin' diyerek oğlunu öldürdü

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde, 60 yaşındaki Seyit Ahmet A. ile 42 yaşındaki oğlu İbrahim A. arasında, oğlunun eve alkollü geldiği iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda baba oğlunu bıçakladı, 42 yaşındaki İbrahim A. hastanede kurtarılamadı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Seyit Ahmet A., yanında bulunan bıçakla oğlu İbrahim A.'yı yaraladı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis ekipleri, baba Seyit Ahmet A.'yı gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

(AA)