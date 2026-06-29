Evde kundaklama iddiası! Yangında 4 kedi öldü, 3 itfaiye eri hastanelik oldu!

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıkan ve rüzgarın etkisiyle bir üst kata da sıçrayan yangında evde mahsur kalan 4 kedi dumandan zehirlenerek ölürken, alevlere müdahale eden 3 itfaiye eri de dumandan etkilendi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi 1302 Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katında çıktı. Alevleri fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen ve rüzgarın da etkisiyle bir üst kata sıçrayan alevlere itfaiye ekiplerince müdahale başlatıldı.

3 İTFAİYE ERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Alevlere müdahale eden 3 itfaiye eri yoğun duman altında kalarak etkilendi. Dumandan etkilenen erlere, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, alevler ekiplerin 1 saatlik yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

POLİS KEDİYE KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜS YAPTI

Apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 4 kedinin, dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında olay yerinde görevli bir polis memuru, kedilerden birini hayata döndürebilmek için büyük çaba sarf etti.

Polis memurunun kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı talihsiz kedi, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

KUNDAKLAMA İDDİASIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Maddi hasara ve hayvanların ölümüne neden olan yangının çıkış sebebiyle ilgili ciddi bir iddia ortaya atıldı. Yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edilirken, emniyet güçleri olay yerinde incelemelerde bulundu ve olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. (DHA)