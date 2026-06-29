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Halk TV Türkiye Son Dakika | İzmir'de makilik alanda yangın: Alevler yerleşim yerlerini sardı

Son Dakika | İzmir'de makilik alanda yangın: Alevler yerleşim yerlerini sardı

Son dakika haberi... İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde başlayarak makilik alana sıçrayan yangında alevler yerleşim yerlerinin çevresine kadar ulaştı.

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İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan tarım arazisinde saat 14.05 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Son Dakika | İzmir'de makilik alanda yangın: Alevler yerleşim yerlerini sardı - Resim : 1

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ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE KADAR ULAŞTI

Çandarlı Mahallesi'nde çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle Pelin Sitesi ile Zeynep Keşan Evleri'nin çevresine kadar ulaştı.

Yangına; İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 6 ekip ile çevre ilçelerden sevk edilen ekiplerin de aralarında bulunduğu toplam 30 ekip ve onlarca su tankeriyle müdahale ediliyor.

Son Dakika | İzmir'de makilik alanda yangın: Alevler yerleşim yerlerini sardı - Resim : 3

Orman ekipleri de havadan ve karadan çalışma yürütüyor. (DHA)

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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