Son Dakika | İzmir'de makilik alanda yangın: Alevler yerleşim yerlerini sardı
Son dakika haberi... İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde başlayarak makilik alana sıçrayan yangında alevler yerleşim yerlerinin çevresine kadar ulaştı.
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İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan tarım arazisinde saat 14.05 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.
ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE KADAR ULAŞTI
Çandarlı Mahallesi'nde çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle Pelin Sitesi ile Zeynep Keşan Evleri'nin çevresine kadar ulaştı.
Yangına; İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 6 ekip ile çevre ilçelerden sevk edilen ekiplerin de aralarında bulunduğu toplam 30 ekip ve onlarca su tankeriyle müdahale ediliyor.
Orman ekipleri de havadan ve karadan çalışma yürütüyor. (DHA)
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi