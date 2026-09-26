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Etiler'in ünlü güzellik merkezinde duşa kabin müşterinin üzerine patladı

Etiler'de Edvina Sponza'nın sahibi olduğu güzellik merkezinde duşakabin camları parçalanarak bir müşterinin üzerine düştü. Kadın hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Etiler'in ünlü güzellik merkezinde duşa kabin müşterinin üzerine patladı

İstanbul Etiler'de sosyetenin tanınan isimlerinden Edvina Sponza'nın sahibi olduğu güzellik merkezinde yaşanan kaza, müşteriler arasında paniğe neden oldu. Merkezde duş alanına giren G.Y.K. isimli müşterinin üzerine duşakabin camları patlayarak dağıldı.

Sabah'a göre, cam parçalarının isabet etmesi sonucu ayağından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan müşteri, olayın ardından hastaneye götürüldü. Tedavisinin ardından güzellik merkezinden şikayetçi olan G.Y.K., yaşananları emniyete bildirdi.

Olayın ardından Edvina Sponza'nın da müşterinin durumunu öğrenmek için hastaneye gittiği belirtildi. Sponza'nın, yaralanan müşterinin hastane masraflarını karşıladığı ve yaşanan olay nedeniyle kendisinden özür dilediği öğrenildi.

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Müşterinin şikayeti üzerine emniyete taşınan olay daha sonra savcılığa intikal etti. Edvina Sponza ifade vermek üzere çağrılırken, savcılık tarafından taksirle yaralama suçlaması kapsamında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında güzellik merkezindeki duşakabin camlarının neden parçalandığı ve olayda herhangi bir ihmal bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla inceleme yapılıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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