Etiketlere aldanıp gerçek sanıyorduk: Tonlarcası sahteymiş emniyet açıkladı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem halk sağlığını tehdit eden sahte gıdalara hem de marka haklarını ihlal eden taklit ürünlere karşı yürüttüğü mücadele kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılın ilk 7 ayında, 1 Ocak ile 25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda tonlarca sahte ürün ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda piyasa değeri yaklaşık 55,7 milyon TL'yi bulan sahte gıda ve marka taklit ürününe el konulurken, usulsüzlük yaptığı tespit edilen 13 işletme ve 153 şahıs hakkında idari ve adli süreç başlatıldı.

TONLARCA SAHTE ZEYTİNYAĞI VE BAL ELE GEÇİRİLDİ

Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenen 34 farklı operasyonda, piyasa değeri 27,5 milyon TL'yi aşan 40 tonun üzerinde sahte ve tağşişli ürün tespit edildi. Ele geçirilen maddeler arasında 19 bin litreden fazla etiketsiz zeytinyağı, yaklaşık 12 bin litre tağşişli sıvı yağ, tonlarca sahte bal, nar ekşisi, kuru incir, zeytin, sucuk, salça ve pekmez yer aldı. Ayrıca sahte ürünlerin dolumunda kullanılmak üzere hazırlanan 30 binden fazla boş tenekeye de el konuldu. Gıda sahteciliği yapan 13 işletme ve 34 şahsa toplamda 6,7 milyon TL'yi aşan idari para cezası uygulandı.

TAKLİT TEKSTİL VE OTO YEDEK PARÇALARINA OPERASYON

Emniyet güçlerinin fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumaya yönelik yürüttüğü 115 ayrı operasyonda ise piyasaya sürülmeye çalışılan ve taklit olduğu değerlendirilen ürünler hedef alındı. Piyasa değeri 28,1 milyon TL'yi bulan baskınlarda 4 bin 445 adet taklit giyim eşyası, 188 adet oto yedek parçası ve 7 adet sarrafiye ürünü ele geçirilerek el konuldu. Gerçekleştirilen operasyonlarda 119 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. (DHA)