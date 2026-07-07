Eşini 50 bıçak darbesiyle yaralamıştı: Cani koca 'Tutukluyum, tahliyemi istiyorum' dedi

Çanakkale'de 26 yaşındaki eşi E.Ü.'yü birçok yerinden bıçaklayıp ardından intihar girişiminde bulunan 32 yaşındaki tutuklu doktor Doğa Üçtepe'nin yargılanmasına devam edildi.

Hakkındaki "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarını reddeden sanık Üçtepe, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Eylül'e erteledi.

50 BIÇAK DARBESİYLE YARALAMIŞTI, "TUTUKLUYUM TAHLİYEMİ İSTİYORUM" DEDİ

Davanın 2’nci duruşması bugün Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya şikayetçi E.Ü. ve taraf avukatları katılırken, tutuklu sanık Doğa Üçtepe SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlandı. Savunmasında eşinin iddialarını reddeden Üçtepe şunları söyledi:

"E.Ü., benim ona saldırdığımı söylüyor. Şöyle bir durum var; tartışmamızın başladığı yer yatak odası. Eşim sinirlenip, kapıyı çarparak odadan çıktı. Kapıyı çarpmasına bağlı olarak kapının pervazından sorun oldu. Kapıyı kırıp, girdiğimi iddia ediyor, dolayısıyla ifadesi doğru değil. Uzun süredir tutukluyum tahliyemi istiyorum"

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, şikayetçi ve sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 15 Eylül'e erteledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 1 Şubat günü saat 22.30 sıralarında Kepez Hamidiye Mahallesi'ndeki 960 TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Bir maden şirketinde iş yeri hekimi olarak görev yapan Doğa Üçtepe ile eşi E.Ü. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Doğa Üçtepe, eline aldığı ekmek bıçağıyla eşi E.Ü.'yü baş, boğaz ve karın bölgesinden çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

Ardından aynı bıçakla kendi boğazını keserek intihar girişiminde bulundu. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Doğa Üçtepe tutuklanırken, E.Ü. ise uzun süren tedavilerin ardından taburcu edildi.

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Doğa Üçtepe hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

"VÜCUDUMDA 50 BIÇAK YARASI VAR"

E.Ü., iddianamedeki ifadesinde, dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:

“Doğa, odada olduğum esnada kapalı olan kapıyı çok sert bir şekilde açarak odaya girdi. Bana, 'Seni öldüreceğim, bugün bu evden ölün çıkacak' dedi. Ağlayarak yalvarmaya başladım. Elleri ile boğazımı sıkmaya başladı ve yatağa yatırdı. Boğazımı sıkmasından beni öldüreceğini anladım. Kendimi korumak için ayağımla Doğa'yı üzerimden ittim. Doğa birden odadan çıktı. Hemen kapıyı kilitledim ve polisi aramak için telefonu aldım. Tekme atıp, kapıyı kırarak, içeri girdi. Doğa'nın elindeki bıçağı görmemle bir anlık boşluktan faydalanıp, çığlık atarak apartman boşluğuna kaçtım. Kaçtığım esnada arkamdan Doğa'nın koşarak geldiğini duydum. Arkam dönükken başımın üst kısmına bir darbe aldım. O an başımdan çıkan 'kırt' sesini ve sıcak kanı hissettim. Başımı ellerimin arasına alarak korumaya çalıştığımda arkamdan başıma, boynuma, enseme tekrar tekrar birçok defa bıçak sapladı. Bilincimi kaybettim. Kendime geldiğimde yerde yatar vaziyette, nefes alamıyordum. Yerde kan gölü vardı. Yerde yattığımda Doğa'nın sırtı bana dönüktü ve boğazına doğru kendisini bıçakladığını gördüm. Hastanede, akciğerim söndüğü için 11 gün yattım. Daha sonra kolumdan ameliyat oldum. Taburcu olduktan bir hafta sonra boğazımdaki bıçak darbesinden dolayı hayati tehlike ile gittiğim hastanede 16 gün tedavi gördüm. Şu an tedavim devam ediyor. Fakat vücut bütünlüğüm bozuldu. Başımın komple üst bölgesinde uyuşukluk mevcut. Sağ elimde iki parmağımda hareket kısıtlılığı vardır. Kaburgalarımda kırık mevcut. Vücudumda toplam 50 bıçak yarası var" (DHA)