Esenboğa'daki pistin açılışını Erdoğan yapmıştı: CHP'li Yavuzyılmaz'dan 'yolcu uçağı inmedi' iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Esenboğa Havalimanı'nın 3. pistine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, 19 Ocak 2026'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan pistin bugüne kadar yolcu uçakları tarafından kullanılamadığını ileri sürdü.

4 AYDIR YOLCU UÇAĞI İNİŞ YAPAMADI

Yavuzyılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Esenboğa Havalimanının 3. pistinde yaşanan büyük fiyasko! 19 Ocak 2026’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı; Esenboğa Havalimanı 3.pistine yolcu uçaklarının iniş yapamadığını tespit ettik. 3750 metre uzunluğunda, 75 metre genişliğindeki, dünyanın en büyük gövdeli uçaklarının inebileceği açıklanan 3.piste; bugüne kadar inebilen tek uçağın kaydına ulaştık."

'PIR PIR UÇAK İNDİ SADECE' İDDİASI

CHP'li vekil, piste iniş yapan tek hava aracının "Cessna 172" model eğitim uçağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"O da bir pır pır uçak. Uçağın modeli: Cessna 172. Kullanım amacı: Eğitim uçağı. 4 aydır 3.pistten sadece 16 Mayıs tarihinde saat 14:07’de, bu 4 kişilik tek pervaneli pır pır uçak kalkıp inebildi. Peki pistin açılışından bugüne kadar kaç yolcu uçağı 3.pistten kalkış ve iniş yapabildi? Sıfır."

HAFRİYAT TEPELERİ NEDENİYLE SİNYAL KESİLİYOR

Yavuzyılmaz, pistin kullanılamamasının nedenini şöyle açıkladı:

"Çünkü Havalimanının 3. pisti, Ulaştırma Bakanlığı tarafından adeta bir hafriyat döküm sahasına çevrilmiş durumda. Yetkililer büyük bir sivri zekalılıkla; Havalimanından çıkan 1 milyon m3 hafriyatı, havalimanı dışındaki belediye döküm sahası yerine, 3.pistin etrafına döktüğü için devasa hafriyat tepeleri oluştu. Bu nedenle 3.pistteki seyrüsefer yardımcı cihazlarından sinyal alınamıyor, yaklaşma sistemleri bozuluyor, uçaklara gönderilen sinyaller kesiliyor. Kalibrasyon uçakları pistin uçak trafiğine uygun olmadığını ölçüp duruyor. Tehlikeye işaret ediyor."

pic.twitter.com/LjLAHRYu8g — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) May 19, 2026

BAKAN URALOĞLU'NA SESLENDİ

Yavuzyılmaz, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na şu çağrıyı yaptı:

"Gelin, yüreğiniz yetiyorsa, Esenboğa'da 3. pistte buluşalım, birlikte yerinde inceleme yapalım. Ayrıca bu hafriyat kaldırma işini derhal yapmazsanız ve sorumluları görevden almazsanız, sürpriz bir belge açıklıyorum."

Yavuzyılmaz, bu şartlar altında on milyonlarca avro harcanan 3. pistin sadece pır pır uçaklarla VFR uçuş yapılabildiğini ve bunun devasa bir kamu zararına yol açtığını savundu.