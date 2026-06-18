Erhan Karaal'n kaçırılmasında yanıt bekleyen 15 soru: Mustafa Çiftçi'ye sordu
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İBB Kültür AŞ Mali İşler Müdürü Erhan Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin yanıt bekleyen 15 soruyu İçişleri Bakan Mustafa Çiftçi'ye soru önergesi vererek sordu.
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İBB Kültür AŞ Mali İşler Müdürü Erhan Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı’na yazılı soru önergesi sundu.
ERHAN KARAAL'N KAÇIRILMASINDA YANIT BEKLEYEN 15 SORU
Gergerlioğlu, olayın “sıradan bir kaçırma vakası” olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, şehir güvenliği, kamera sistemleri ve organize suç ihtimali açısından ciddi soru işaretleri bulunduğunu ifade etti.
İBB soruşturması/davası sürecine de dikkat çeken Gergerlioğlu, olayın yargı sürecine müdahale, tanıklar üzerinde baskı veya delil karartma amacı taşıyıp taşımadığının araştırılması gerektiğini savundu.
Milletvekili, önergesinde İçişleri Bakanlığı’na olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için 15 ayrı soru yöneltti. Sorular arasında ihbar saatleri, kamera kayıtları, plaka kopyalama iddiaları, olası organize suç bağlantısı ve güzergâh analizleri gibi başlıklar yer aldı.
MUSTAFA ÇİFTÇİ'YE SORDU
Gergerlioğlu, İstanbul gibi yoğun güvenlik altyapısına sahip bir şehirde böyle bir olayın yaşanmasının “güvenlik zafiyeti” ihtimalini de gündeme getirdiğini belirtti.
Soru önergesinde yanıtlaması içi Mustafa Çiftçi'ye şunları sordu:
- Erhan Karaal’ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin Bakanlığınıza bağlı kolluk birimlerine ilk ihbar saat kaçta ulaşmıştır? İhbarın alınmasından itibaren hangi işlemler hangi saatlerde yapılmıştır?
- Erhan Karaal’ın eşi tarafından yapılan başvuru hangi karakolda alınmış, başvuru derhal “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma/kaçırma” şüphesiyle mi işleme konulmuştur?
- Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip veya kriz masası kurulmuş mudur? Kurulduysa hangi birimler görevlendirilmiştir?
- Erhan Karaal’ın bulunması ve can güvenliğinin sağlanması için Bakanlığınız tarafından hangi somut adımlar atılmıştır? Karaal’ın en son nerede olduğuna dair herhangi bir tespit yapılmış mıdır?
- Olayın gerçekleştiği sokak ve çevresindeki MOBESE, KGYS, apartman, site, işyeri ve özel güvenlik kamera kayıtları eksiksiz biçimde toplanmış mıdır?
- Kamera kayıtlarında Erhan Karaal’ı kaçırdığı iddia edilen kişiler ve araç tespit edilmiş midir? Şüphelilerin eşkâli, aracın güzergâhı ve olay sonrası hareketleri belirlenmiş midir?
- Olayda kullanıldığı belirtilen aracın plakasının kopyalanmış olduğu iddiası doğru mudur? Doğruysa gerçek araç sahibi tespit edilmiş ve beyanı alınmış mıdır?
- Plaka kopyalama, takip ve organize hareket iddiaları dikkate alındığında olay organize suç faaliyeti kapsamında araştırılmakta mıdır?
- Plaka tanıma sistemleri, otoyol ve köprü geçişleri, akaryakıt istasyonları, otopark kayıtları ve baz istasyonu verileri üzerinden aracın ve şüphelilerin güzergâhı takip edilmiş midir?
- Erhan Karaal’ın kaçırılmadan önce takip edildiğine, tehdit edildiğine, baskı gördüğüne veya kendisine yönelik güvenlik riski bulunduğuna dair Bakanlığınıza ya da kolluk birimlerine yapılmış herhangi bir başvuru var mıdır?
- Olay anına tanık olduğu belirtilen Erhan Karaal’ın çocuğunun ve komşusunun beyanları alınmış mıdır? Çocuğun yaşadığı travma dikkate alınarak aileye psikolojik destek ve koruma sağlanmış mıdır?
- Erhan Karaal’ın İBB Kültür A.Ş.’deki görevi ve kamuoyunda “İBB soruşturması/davası” olarak bilinen süreçle bağlantısı dikkate alınarak, kaçırılma olayının bu yargı süreciyle ilişkili olup olmadığı araştırılmakta mıdır?
- Olayın; İBB dosyasında ifade veya tanık beyanlarını etkileme, zorla beyanda bulundurma, susmaya zorlama, delil karartma, tanık ya da şüphelilere gözdağı verme amacı taşıyıp taşımadığı yönünde özel bir soruşturma yürütülmekte midir?
- Bu kaçırılma olayında herhangi bir kamu görevlisinin, kolluk mensubunun, eski kolluk görevlisinin, özel güvenlik personelinin veya kamu kurumlarıyla bağlantılı kişilerin dahli olup olmadığı araştırılmakta mıdır?
- İstanbul gibi yoğun kamera, MOBESE ve plaka tanıma sistemleriyle izlenen bir kentte, bir kişinin evinin önünden ailesinin gözü önünde kaçırılması ve uzun süre kendisinden haber alınamaması nasıl açıklanmaktadır? Bu olayda güvenlik zafiyeti, ihmal veya kasıt olup olmadığına ilişkin idari soruşturma başlatılmış mıdır?