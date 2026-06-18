Erhan Karaal'n kaçırılmasında yanıt bekleyen 15 soru: Mustafa Çiftçi'ye sordu

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İBB Kültür AŞ Mali İşler Müdürü Erhan Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı’na yazılı soru önergesi sundu.

ERHAN KARAAL'N KAÇIRILMASINDA YANIT BEKLEYEN 15 SORU

Gergerlioğlu, olayın “sıradan bir kaçırma vakası” olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, şehir güvenliği, kamera sistemleri ve organize suç ihtimali açısından ciddi soru işaretleri bulunduğunu ifade etti.

İBB soruşturması/davası sürecine de dikkat çeken Gergerlioğlu, olayın yargı sürecine müdahale, tanıklar üzerinde baskı veya delil karartma amacı taşıyıp taşımadığının araştırılması gerektiğini savundu.

Milletvekili, önergesinde İçişleri Bakanlığı’na olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için 15 ayrı soru yöneltti. Sorular arasında ihbar saatleri, kamera kayıtları, plaka kopyalama iddiaları, olası organize suç bağlantısı ve güzergâh analizleri gibi başlıklar yer aldı.

MUSTAFA ÇİFTÇİ'YE SORDU

Gergerlioğlu, İstanbul gibi yoğun güvenlik altyapısına sahip bir şehirde böyle bir olayın yaşanmasının “güvenlik zafiyeti” ihtimalini de gündeme getirdiğini belirtti.

Soru önergesinde yanıtlaması içi Mustafa Çiftçi'ye şunları sordu: