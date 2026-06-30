Erdoğan’ın mesajının şifresini Abdulkadir Selvi verdi! 'Herkes hesabını buna göre yapsın'

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, kritik NATO zirvesi öncesi partisini Sapanca'da kampa soktu. Bakan ve vekiller ile görüşmeler yapan Erdoğan, kampın kapanış konuşmasında teşkilatına dikkat çeken mesajı "Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin" sözleri ile verdi.

ABDULKADİR SELVİ MESAJIN ŞİFRESİNİ VERDİ

İktidara yakınlığı ile bilinen Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın bu sözlerinin aslında cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik olduğunu yazdı. Selvi'ye göre Erdoğan partisinin cumhurbaşkanı adayı ve bu sözleri ile olası başka senaryoların da önüne set çekti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampın kapanışında yaptığı konuşmada, “Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin” demişti. Bu AK Parti kadrolarına verilmiş çok açık bir mesaj. Ben tersine mühendislik gibi bir çıkarımda bulundum.

"BEN YORGUN DEĞİLİM"

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik mesaj verdi. “Ben yorgun değilim” dedi. Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki tartışmalara set çekmiş oldu.

"HERKES HESABINI BUNA GÖRE YAPSIN"

AK Parti kampından önce de Ömer Çelik, “2028 Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” demişti. Bu boşuna söylenmiş bir söz değil. Zaten Erdoğan varken aksi düşünülemez.

Ne diyorum, Erdoğan’dan sonra da yine Erdoğan.

Herkes hesabını buna göre yapsın.